- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
224 (78.04%)
Убыточных трейдов:
63 (21.95%)
Лучший трейд:
51.89 USD
Худший трейд:
-69.61 USD
Общая прибыль:
968.49 USD (80 434 pips)
Общий убыток:
-444.00 USD (94 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (36.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
73.45%
Макс. загрузка депозита:
49.06%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.19
Длинных трейдов:
180 (62.72%)
Коротких трейдов:
107 (37.28%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
4.32 USD
Средний убыток:
-7.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.91 USD (2)
Прирост в месяц:
9.78%
Годовой прогноз:
118.62%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
164.28 USD (50.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.15% (164.28 USD)
По эквити:
46.76% (641.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|EURUSD
|89
|.JP225Cash
|61
|USDJPY
|5
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|323
|EURUSD
|110
|.JP225Cash
|88
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|2.2K
|.JP225Cash
|-37K
|USDJPY
|162
|AUDUSD
|77
|USDCHF
|58
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +51.89 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36.68 USD
Макс. убыток в серии: -28.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.27 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.36 × 76
|
GoMarkets-Real 10
|0.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 29
|
ThreeTrader-Live
|0.57 × 37
|
ICMarketsSC-Live19
|0.74 × 43
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live22
|0.89 × 27
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 28
|
Darwinex-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.04 × 27
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
|
VantageMarkets-Live 11
|1.23 × 1672
|
Exness-Real17
|1.41 × 29
|
ICMarketsSC-Live08
|1.45 × 42
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
37 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
15
6%
287
78%
73%
2.18
1.83
USD
USD
47%
1:500