Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 TitanFX-06 0.00 × 2 FXOpenEU-ECN Live Server 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.27 × 11 RoboForex-ECN 0.36 × 76 GoMarkets-Real 10 0.48 × 33 ICMarketsSC-Live11 0.55 × 29 ThreeTrader-Live 0.57 × 37 ICMarketsSC-Live19 0.74 × 43 Tickmill-Live10 0.80 × 5 ICMarketsSC-Live22 0.89 × 27 Alpari-Pro.ECN2 0.96 × 56 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 28 Darwinex-Live 1.00 × 2 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 Exness-Real29 1.00 × 1 AxioryAsia-02Live 1.04 × 27 DooPrime-Live 2 1.17 × 6 VantageMarkets-Live 11 1.23 × 1672 Exness-Real17 1.41 × 29 ICMarketsSC-Live08 1.45 × 42 еще 58... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика