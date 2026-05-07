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Сигналы / MetaTrader 4 / EDFURIOUS
Edvaldo Marcos

EDFURIOUS

Edvaldo Marcos
Edvaldo Marcos

Edvaldo Marcos

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 37 USD в месяц
прирост с 2026 52%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
224 (78.04%)
Убыточных трейдов:
63 (21.95%)
Лучший трейд:
51.89 USD
Худший трейд:
-69.61 USD
Общая прибыль:
968.49 USD (80 434 pips)
Общий убыток:
-444.00 USD (94 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (36.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
73.45%
Макс. загрузка депозита:
49.06%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.19
Длинных трейдов:
180 (62.72%)
Коротких трейдов:
107 (37.28%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
4.32 USD
Средний убыток:
-7.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.91 USD (2)
Прирост в месяц:
9.78%
Годовой прогноз:
118.62%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
164.28 USD (50.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.15% (164.28 USD)
По эквити:
46.76% (641.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 128
EURUSD 89
.JP225Cash 61
USDJPY 5
AUDUSD 3
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 323
EURUSD 110
.JP225Cash 88
USDJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 2.2K
.JP225Cash -37K
USDJPY 162
AUDUSD 77
USDCHF 58
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.89 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36.68 USD
Макс. убыток в серии: -28.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TitanFX-06
0.00 × 2
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.27 × 11
RoboForex-ECN
0.36 × 76
GoMarkets-Real 10
0.48 × 33
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 29
ThreeTrader-Live
0.57 × 37
ICMarketsSC-Live19
0.74 × 43
Tickmill-Live10
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live22
0.89 × 27
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 28
Darwinex-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.04 × 27
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
VantageMarkets-Live 11
1.23 × 1672
Exness-Real17
1.41 × 29
ICMarketsSC-Live08
1.45 × 42
еще 58...
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Нет отзывов
2026.08.09 22:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 21:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 17:50
No swaps are charged on the signal account
2026.07.13 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.10 13:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 09:19
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.15 11:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.07 18:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.07 18:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EDFURIOUS
37 USD в месяц
52%
0
0
USD
2.2K
USD
15
6%
287
78%
73%
2.18
1.83
USD
47%
1:500
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