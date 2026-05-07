- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
293
盈利交易:
228 (77.81%)
亏损交易:
65 (22.18%)
最好交易:
51.89 USD
最差交易:
-69.61 USD
毛利:
1 011.39 USD (81 374 pips)
毛利亏损:
-470.77 USD (94 497 pips)
最大连续赢利:
16 (36.68 USD)
最大连续盈利:
102.29 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
74.46%
最大入金加载:
49.06%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.29
长期交易:
182 (62.12%)
短期交易:
111 (37.88%)
利润因子:
2.15
预期回报:
1.85 USD
平均利润:
4.44 USD
平均损失:
-7.24 USD
最大连续失误:
4 (-28.48 USD)
最大连续亏损:
-98.91 USD (2)
每月增长:
10.39%
年度预测:
126.02%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
164.28 USD (50.80%)
相对跌幅:
结余:
11.15% (164.28 USD)
净值:
46.76% (641.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|EURUSD
|91
|.JP225Cash
|61
|USDJPY
|5
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|336
|EURUSD
|113
|.JP225Cash
|88
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|22K
|EURUSD
|2.2K
|.JP225Cash
|-37K
|USDJPY
|162
|AUDUSD
|77
|USDCHF
|58
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.89 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +36.68 USD
最大连续亏损: -28.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.27 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.36 × 76
|
GoMarkets-Real 10
|0.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 29
|
ThreeTrader-Live
|0.57 × 37
|
ICMarketsSC-Live19
|0.74 × 43
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live22
|0.82 × 28
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 28
|
Darwinex-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.04 × 27
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
|
VantageMarkets-Live 11
|1.22 × 1727
|
Exness-Real17
|1.41 × 29
|
ICMarketsSC-Live08
|1.45 × 42
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月37 USD
53%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
15
6%
293
77%
74%
2.14
1.85
USD
USD
47%
1:500