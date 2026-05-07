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Сигналы / MetaTrader 4 / SniperGold
Ng Pak Yew

SniperGold

Ng Pak Yew
Ng Pak Yew

Ng Pak Yew

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 76%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
371
Прибыльных трейдов:
176 (47.43%)
Убыточных трейдов:
195 (52.56%)
Лучший трейд:
92.46 USD
Худший трейд:
-64.04 USD
Общая прибыль:
3 107.46 USD (311 448 pips)
Общий убыток:
-2 468.91 USD (246 048 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (201.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.75 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
40.17%
Макс. загрузка депозита:
2.82%
Последний трейд:
25 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.36
Длинных трейдов:
200 (53.91%)
Коротких трейдов:
171 (46.09%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
17.66 USD
Средний убыток:
-12.66 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-270.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-270.08 USD (12)
Прирост в месяц:
2.69%
Годовой прогноз:
32.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.50 USD
Максимальная:
270.08 USD (17.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.80% (270.08 USD)
По эквити:
9.66% (108.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 370
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 639
AUDUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 65K
AUDUSD -19
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.46 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +201.75 USD
Макс. убыток в серии: -270.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live11
0.08 × 12
RoboForex-Prime
0.21 × 14
Capital.com-Real
0.56 × 130
TitanFX-02
0.60 × 10
GoMarkets-Real 10
0.64 × 279
TradeMaxGlobal-Live10
1.59 × 22
Exness-Real18
2.00 × 1
GTCGlobalSA-Live 2
4.51 × 83
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EA trading gold max 2 orders
Нет отзывов
2026.07.23 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 02:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 03:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.12 23:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 07:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 05:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 05:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 00:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.30 01:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.26 15:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 21:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 17:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 20:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 06:21
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SniperGold
30 USD в месяц
76%
0
0
USD
990
USD
13
0%
371
47%
40%
1.25
1.72
USD
25%
1:500
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