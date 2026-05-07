- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
371
Прибыльных трейдов:
176 (47.43%)
Убыточных трейдов:
195 (52.56%)
Лучший трейд:
92.46 USD
Худший трейд:
-64.04 USD
Общая прибыль:
3 107.46 USD (311 448 pips)
Общий убыток:
-2 468.91 USD (246 048 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (201.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.75 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
40.17%
Макс. загрузка депозита:
2.82%
Последний трейд:
25 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.36
Длинных трейдов:
200 (53.91%)
Коротких трейдов:
171 (46.09%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
17.66 USD
Средний убыток:
-12.66 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-270.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-270.08 USD (12)
Прирост в месяц:
2.69%
Годовой прогноз:
32.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.50 USD
Максимальная:
270.08 USD (17.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.80% (270.08 USD)
По эквити:
9.66% (108.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|370
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|639
|AUDUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|65K
|AUDUSD
|-19
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +92.46 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +201.75 USD
Макс. убыток в серии: -270.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.08 × 12
|
RoboForex-Prime
|0.21 × 14
|
Capital.com-Real
|0.56 × 130
|
TitanFX-02
|0.60 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|0.64 × 279
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.59 × 22
|
Exness-Real18
|2.00 × 1
|
GTCGlobalSA-Live 2
|4.51 × 83
EA trading gold max 2 orders
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
76%
0
0
USD
USD
990
USD
USD
13
0%
371
47%
40%
1.25
1.72
USD
USD
25%
1:500