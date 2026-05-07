Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Axi-US06-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 15 TradeMaxGlobal-Live11 0.08 × 12 RoboForex-Prime 0.21 × 14 Capital.com-Real 0.56 × 130 TitanFX-02 0.60 × 10 GoMarkets-Real 10 0.64 × 279 TradeMaxGlobal-Live10 1.59 × 22 Exness-Real18 2.00 × 1 GTCGlobalSA-Live 2 4.51 × 83 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика