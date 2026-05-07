- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
371
盈利交易:
176 (47.43%)
亏损交易:
195 (52.56%)
最好交易:
92.46 USD
最差交易:
-64.04 USD
毛利:
3 107.46 USD (311 448 pips)
毛利亏损:
-2 468.91 USD (246 048 pips)
最大连续赢利:
9 (201.75 USD)
最大连续盈利:
201.75 USD (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
38.40%
最大入金加载:
2.82%
最近交易:
27 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.36
长期交易:
200 (53.91%)
短期交易:
171 (46.09%)
利润因子:
1.26
预期回报:
1.72 USD
平均利润:
17.66 USD
平均损失:
-12.66 USD
最大连续失误:
12 (-270.08 USD)
最大连续亏损:
-270.08 USD (12)
每月增长:
-5.22%
年度预测:
-63.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.50 USD
最大值:
270.08 USD (17.16%)
相对跌幅:
结余:
24.80% (270.08 USD)
净值:
9.66% (108.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|370
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|639
|AUDUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|65K
|AUDUSD
|-19
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.46 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +201.75 USD
最大连续亏损: -270.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.08 × 12
|
RoboForex-Prime
|0.16 × 19
|
Capital.com-Real
|0.56 × 130
|
TitanFX-02
|0.60 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|0.64 × 279
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.59 × 22
|
Exness-Real18
|2.00 × 1
|
GTCGlobalSA-Live 2
|4.35 × 92
EA trading gold max 2 orders
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
76%
0
0
USD
USD
990
USD
USD
13
0%
371
47%
38%
1.25
1.72
USD
USD
25%
1:500