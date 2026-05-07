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Thai Doan Pham

Giaphat Oneshoot IC

Thai Doan Pham
Thai Doan Pham

Thai Doan Pham

1 тема 4 комментария
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 44%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
430
Прибыльных трейдов:
306 (71.16%)
Убыточных трейдов:
124 (28.84%)
Лучший трейд:
19.54 USD
Худший трейд:
-23.68 USD
Общая прибыль:
729.81 USD (61 401 pips)
Общий убыток:
-534.99 USD (59 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (94.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.59 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.77%
Макс. загрузка депозита:
11.51%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
216 (50.23%)
Коротких трейдов:
214 (49.77%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
-4.31 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-5.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.83 USD (3)
Прирост в месяц:
10.68%
Годовой прогноз:
129.62%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.64 USD
Максимальная:
114.06 USD (7.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.40% (114.06 USD)
По эквити:
16.67% (98.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 72
AUDCAD 69
GBPAUD 51
EURUSD 48
NZDCAD 45
EURAUD 44
AUDNZD 22
GBPUSD 19
AUDUSD 14
EURNZD 12
GBPJPY 10
EURJPY 8
NZDUSD 4
CHFJPY 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -39
AUDCAD 84
GBPAUD 68
EURUSD 55
NZDCAD 33
EURAUD 38
AUDNZD 7
GBPUSD -72
AUDUSD 5
EURNZD 10
GBPJPY -9
EURJPY -28
NZDUSD 4
CHFJPY -7
USDJPY 34
USDCAD 8
AUDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.4K
AUDCAD 4.8K
GBPAUD 2K
EURUSD 5.9K
NZDCAD 992
EURAUD -79
AUDNZD -1.8K
GBPUSD -6.8K
AUDUSD -970
EURNZD 1.8K
GBPJPY -1.7K
EURJPY -4.6K
NZDUSD 393
CHFJPY -1.2K
USDJPY 5.3K
USDCAD 1.1K
AUDJPY 700
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.54 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +94.59 USD
Макс. убыток в серии: -5.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
ICMarketsSC-MT5-6
3.28 × 67
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
еще 4...
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Нет отзывов
2026.05.11 21:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.07 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Giaphat Oneshoot IC
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
707
USD
24
98%
430
71%
96%
1.36
0.45
USD
17%
1:500
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