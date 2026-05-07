- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
430
Прибыльных трейдов:
306 (71.16%)
Убыточных трейдов:
124 (28.84%)
Лучший трейд:
19.54 USD
Худший трейд:
-23.68 USD
Общая прибыль:
729.81 USD (61 401 pips)
Общий убыток:
-534.99 USD (59 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (94.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.59 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.77%
Макс. загрузка депозита:
11.51%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
216 (50.23%)
Коротких трейдов:
214 (49.77%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
-4.31 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-5.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.83 USD (3)
Прирост в месяц:
10.68%
Годовой прогноз:
129.62%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.64 USD
Максимальная:
114.06 USD (7.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.40% (114.06 USD)
По эквити:
16.67% (98.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|AUDCAD
|69
|GBPAUD
|51
|EURUSD
|48
|NZDCAD
|45
|EURAUD
|44
|AUDNZD
|22
|GBPUSD
|19
|AUDUSD
|14
|EURNZD
|12
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|8
|NZDUSD
|4
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-39
|AUDCAD
|84
|GBPAUD
|68
|EURUSD
|55
|NZDCAD
|33
|EURAUD
|38
|AUDNZD
|7
|GBPUSD
|-72
|AUDUSD
|5
|EURNZD
|10
|GBPJPY
|-9
|EURJPY
|-28
|NZDUSD
|4
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|34
|USDCAD
|8
|AUDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|AUDCAD
|4.8K
|GBPAUD
|2K
|EURUSD
|5.9K
|NZDCAD
|992
|EURAUD
|-79
|AUDNZD
|-1.8K
|GBPUSD
|-6.8K
|AUDUSD
|-970
|EURNZD
|1.8K
|GBPJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-4.6K
|NZDUSD
|393
|CHFJPY
|-1.2K
|USDJPY
|5.3K
|USDCAD
|1.1K
|AUDJPY
|700
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.54 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +94.59 USD
Макс. убыток в серии: -5.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.28 × 67
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
707
USD
USD
24
98%
430
71%
96%
1.36
0.45
USD
USD
17%
1:500