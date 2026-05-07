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Thai Doan Pham

Giaphat Oneshoot IC

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433
盈利交易:
309 (71.36%)
亏损交易:
124 (28.64%)
最好交易:
19.54 USD
最差交易:
-23.68 USD
毛利:
732.12 USD (61 678 pips)
毛利亏损:
-534.99 USD (59 949 pips)
最大连续赢利:
34 (94.59 USD)
最大连续盈利:
94.59 USD (34)
夏普比率:
0.10
交易活动:
95.77%
最大入金加载:
11.51%
最近交易:
18 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.73
长期交易:
217 (50.12%)
短期交易:
216 (49.88%)
利润因子:
1.37
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
2.37 USD
平均损失:
-4.31 USD
最大连续失误:
6 (-5.94 USD)
最大连续亏损:
-70.83 USD (3)
每月增长:
11.55%
年度预测:
141.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
19.64 USD
最大值:
114.06 USD (7.83%)
相对跌幅:
结余:
15.40% (114.06 USD)
净值:
16.67% (98.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 72
AUDCAD 71
GBPAUD 51
EURUSD 48
NZDCAD 45
EURAUD 44
AUDNZD 22
GBPUSD 19
AUDUSD 15
EURNZD 12
GBPJPY 10
EURJPY 8
NZDUSD 4
CHFJPY 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -39
AUDCAD 85
GBPAUD 68
EURUSD 55
NZDCAD 33
EURAUD 38
AUDNZD 7
GBPUSD -72
AUDUSD 6
EURNZD 10
GBPJPY -9
EURJPY -28
NZDUSD 4
CHFJPY -7
USDJPY 34
USDCAD 8
AUDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -4.4K
AUDCAD 5K
GBPAUD 2K
EURUSD 5.9K
NZDCAD 992
EURAUD -79
AUDNZD -1.8K
GBPUSD -6.8K
AUDUSD -849
EURNZD 1.8K
GBPJPY -1.7K
EURJPY -4.6K
NZDUSD 393
CHFJPY -1.2K
USDJPY 5.3K
USDCAD 1.1K
AUDJPY 700
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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0.14 × 7
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1.00 × 7
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1.00 × 2
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2.50 × 2
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3.46 × 13
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5.30 × 10
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TradeMaxGlobal-Live
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ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
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2026.05.11 21:56
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2026.05.07 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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71%
96%
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