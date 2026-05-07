- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
433
盈利交易:
309 (71.36%)
亏损交易:
124 (28.64%)
最好交易:
19.54 USD
最差交易:
-23.68 USD
毛利:
732.12 USD (61 678 pips)
毛利亏损:
-534.99 USD (59 949 pips)
最大连续赢利:
34 (94.59 USD)
最大连续盈利:
94.59 USD (34)
夏普比率:
0.10
交易活动:
95.77%
最大入金加载:
11.51%
最近交易:
18 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.73
长期交易:
217 (50.12%)
短期交易:
216 (49.88%)
利润因子:
1.37
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
2.37 USD
平均损失:
-4.31 USD
最大连续失误:
6 (-5.94 USD)
最大连续亏损:
-70.83 USD (3)
每月增长:
11.55%
年度预测:
141.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
19.64 USD
最大值:
114.06 USD (7.83%)
相对跌幅:
结余:
15.40% (114.06 USD)
净值:
16.67% (98.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|AUDCAD
|71
|GBPAUD
|51
|EURUSD
|48
|NZDCAD
|45
|EURAUD
|44
|AUDNZD
|22
|GBPUSD
|19
|AUDUSD
|15
|EURNZD
|12
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|8
|NZDUSD
|4
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-39
|AUDCAD
|85
|GBPAUD
|68
|EURUSD
|55
|NZDCAD
|33
|EURAUD
|38
|AUDNZD
|7
|GBPUSD
|-72
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|10
|GBPJPY
|-9
|EURJPY
|-28
|NZDUSD
|4
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|34
|USDCAD
|8
|AUDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|AUDCAD
|5K
|GBPAUD
|2K
|EURUSD
|5.9K
|NZDCAD
|992
|EURAUD
|-79
|AUDNZD
|-1.8K
|GBPUSD
|-6.8K
|AUDUSD
|-849
|EURNZD
|1.8K
|GBPJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-4.6K
|NZDUSD
|393
|CHFJPY
|-1.2K
|USDJPY
|5.3K
|USDCAD
|1.1K
|AUDJPY
|700
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.54 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +94.59 USD
最大连续亏损: -5.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.28 × 67
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
709
USD
USD
24
98%
433
71%
96%
1.36
0.46
USD
USD
17%
1:500