- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
427
Profit Trades:
304 (71.19%)
Loss Trades:
123 (28.81%)
Best trade:
19.54 USD
Worst trade:
-23.68 USD
Gross Profit:
728.35 USD (61 302 pips)
Gross Loss:
-533.65 USD (59 866 pips)
Maximum consecutive wins:
34 (94.59 USD)
Maximal consecutive profit:
94.59 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
95.77%
Max deposit load:
11.51%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
34
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.71
Long Trades:
216 (50.59%)
Short Trades:
211 (49.41%)
Profit Factor:
1.36
Expected Payoff:
0.46 USD
Average Profit:
2.40 USD
Average Loss:
-4.34 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-5.94 USD)
Maximal consecutive loss:
-70.83 USD (3)
Monthly growth:
-0.05%
Annual Forecast:
-0.65%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
19.64 USD
Maximal:
114.06 USD (7.83%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.40% (114.06 USD)
By Equity:
16.67% (98.31 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|AUDCAD
|69
|GBPAUD
|49
|EURUSD
|48
|NZDCAD
|45
|EURAUD
|43
|AUDNZD
|22
|GBPUSD
|19
|AUDUSD
|14
|EURNZD
|12
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|8
|NZDUSD
|4
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-39
|AUDCAD
|84
|GBPAUD
|69
|EURUSD
|55
|NZDCAD
|33
|EURAUD
|38
|AUDNZD
|7
|GBPUSD
|-72
|AUDUSD
|5
|EURNZD
|10
|GBPJPY
|-9
|EURJPY
|-28
|NZDUSD
|4
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|34
|USDCAD
|8
|AUDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|AUDCAD
|4.8K
|GBPAUD
|2K
|EURUSD
|5.9K
|NZDCAD
|992
|EURAUD
|-118
|AUDNZD
|-1.8K
|GBPUSD
|-6.8K
|AUDUSD
|-970
|EURNZD
|1.8K
|GBPJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-4.6K
|NZDUSD
|393
|CHFJPY
|-1.2K
|USDJPY
|5.3K
|USDCAD
|1.1K
|AUDJPY
|700
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +19.54 USD
Worst trade: -24 USD
Maximum consecutive wins: 34
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +94.59 USD
Maximal consecutive loss: -5.94 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 8
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.28 × 67
|
VantageMarkets-Live 19
|4.70 × 20
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.95 × 80
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.52 × 108
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.66 × 214
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
Just2TradeSVG-MT5
|13.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|15.75 × 8
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.63 × 156
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
44%
0
0
USD
USD
707
USD
USD
23
98%
427
71%
96%
1.36
0.46
USD
USD
17%
1:500