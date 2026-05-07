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Signals / MetaTrader 5 / Giaphat Oneshoot IC
Thai Doan Pham

Giaphat Oneshoot IC

Thai Doan Pham
Thai Doan Pham

Thai Doan Pham

1 topic 4 comments
0 reviews
Reliability
23 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 44%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
427
Profit Trades:
304 (71.19%)
Loss Trades:
123 (28.81%)
Best trade:
19.54 USD
Worst trade:
-23.68 USD
Gross Profit:
728.35 USD (61 302 pips)
Gross Loss:
-533.65 USD (59 866 pips)
Maximum consecutive wins:
34 (94.59 USD)
Maximal consecutive profit:
94.59 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
95.77%
Max deposit load:
11.51%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
34
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.71
Long Trades:
216 (50.59%)
Short Trades:
211 (49.41%)
Profit Factor:
1.36
Expected Payoff:
0.46 USD
Average Profit:
2.40 USD
Average Loss:
-4.34 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-5.94 USD)
Maximal consecutive loss:
-70.83 USD (3)
Monthly growth:
-0.05%
Annual Forecast:
-0.65%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
19.64 USD
Maximal:
114.06 USD (7.83%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.40% (114.06 USD)
By Equity:
16.67% (98.31 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 72
AUDCAD 69
GBPAUD 49
EURUSD 48
NZDCAD 45
EURAUD 43
AUDNZD 22
GBPUSD 19
AUDUSD 14
EURNZD 12
GBPJPY 10
EURJPY 8
NZDUSD 4
CHFJPY 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -39
AUDCAD 84
GBPAUD 69
EURUSD 55
NZDCAD 33
EURAUD 38
AUDNZD 7
GBPUSD -72
AUDUSD 5
EURNZD 10
GBPJPY -9
EURJPY -28
NZDUSD 4
CHFJPY -7
USDJPY 34
USDCAD 8
AUDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -4.4K
AUDCAD 4.8K
GBPAUD 2K
EURUSD 5.9K
NZDCAD 992
EURAUD -118
AUDNZD -1.8K
GBPUSD -6.8K
AUDUSD -970
EURNZD 1.8K
GBPJPY -1.7K
EURJPY -4.6K
NZDUSD 393
CHFJPY -1.2K
USDJPY 5.3K
USDCAD 1.1K
AUDJPY 700
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +19.54 USD
Worst trade: -24 USD
Maximum consecutive wins: 34
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +94.59 USD
Maximal consecutive loss: -5.94 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.17 × 6
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
RoboForex-ECN
1.63 × 8
CapitalPointTrading-MT5-4
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
3.28 × 67
VantageMarkets-Live 19
4.70 × 20
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.95 × 80
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
10.52 × 108
ICMarketsSC-MT5-3
10.66 × 214
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
Just2TradeSVG-MT5
13.00 × 2
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
STARTRADERFinancial-Live 3
15.75 × 8
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.63 × 156
2 more...
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No reviews
2026.05.11 21:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.07 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Giaphat Oneshoot IC
30 USD per month
44%
0
0
USD
707
USD
23
98%
427
71%
96%
1.36
0.46
USD
17%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.