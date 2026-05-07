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Сигналы / MetaTrader 4 / SFEA AI 9
Tan Phan Ngoc

SFEA AI 9

Tan Phan Ngoc
Tan Phan Ngoc

Tan Phan Ngoc

45 тем 222 комментария
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 149%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
359
Прибыльных трейдов:
236 (65.73%)
Убыточных трейдов:
123 (34.26%)
Лучший трейд:
520.90 USD
Худший трейд:
-538.62 USD
Общая прибыль:
8 890.93 USD (2 530 945 pips)
Общий убыток:
-3 445.05 USD (491 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (729.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
906.46 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.53%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
9.78
Длинных трейдов:
155 (43.18%)
Коротких трейдов:
204 (56.82%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
15.17 USD
Средняя прибыль:
37.67 USD
Средний убыток:
-28.01 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-35.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-544.89 USD (2)
Прирост в месяц:
10.31%
Годовой прогноз:
125.06%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.21 USD
Максимальная:
556.79 USD (6.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.39% (494.12 USD)
По эквити:
47.88% (4 173.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 137
XTIUSD 104
AUDCAD 34
NZDCAD 24
BTCUSD 13
XAUCHF 11
AUDUSD 11
XAGEUR 10
NZDUSD 10
XAUUSD 3
XAGUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 53
XTIUSD 4.7K
AUDCAD 41
NZDCAD 54
BTCUSD 167
XAUCHF 207
AUDUSD 27
XAGEUR 114
NZDUSD 31
XAUUSD 6
XAGUSD 16
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.6K
XTIUSD 9K
AUDCAD 8.8K
NZDCAD 7.8K
BTCUSD 2M
XAUCHF 18K
AUDUSD 3.8K
XAGEUR 11K
NZDUSD 3.2K
XAUUSD 525
XAGUSD 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +520.90 USD
Худший трейд: -539 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +729.02 USD
Макс. убыток в серии: -35.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarketsSC-Live12
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.65 × 1593
FPTradingLLC-Live4
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.85 × 1878
MonetaMarketsTrading-Live
0.91 × 53
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1385
ICMarketsSC-Live26
1.41 × 17
RoboForex-ECN
2.29 × 680
ICMarketsSC-Live25
2.43 × 7
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
RSGFinance-Live
2.57 × 23
TradersWay-Live
3.21 × 19
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
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Make sure you're on a RAW/ECN account and your broker has the same pairs. Recommend using IC Markets like me.

Please use a leverage of 1:500 and Using MQL5 VPS is recommended. 

It's great to see your progress. Share your experience to help others. Your review is appreciated.


Нет отзывов
2026.07.13 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 13:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 23:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.07 23:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.07 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SFEA AI 9
30 USD в месяц
149%
0
0
USD
7.6K
USD
24
99%
359
65%
100%
2.58
15.17
USD
48%
1:500
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