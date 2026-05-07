- Прирост
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Всего трейдов:
359
Прибыльных трейдов:
236 (65.73%)
Убыточных трейдов:
123 (34.26%)
Лучший трейд:
520.90 USD
Худший трейд:
-538.62 USD
Общая прибыль:
8 890.93 USD (2 530 945 pips)
Общий убыток:
-3 445.05 USD (491 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (729.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
906.46 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.53%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
9.78
Длинных трейдов:
155 (43.18%)
Коротких трейдов:
204 (56.82%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
15.17 USD
Средняя прибыль:
37.67 USD
Средний убыток:
-28.01 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-35.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-544.89 USD (2)
Прирост в месяц:
10.31%
Годовой прогноз:
125.06%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.21 USD
Максимальная:
556.79 USD (6.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.39% (494.12 USD)
По эквити:
47.88% (4 173.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|137
|XTIUSD
|104
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|24
|BTCUSD
|13
|XAUCHF
|11
|AUDUSD
|11
|XAGEUR
|10
|NZDUSD
|10
|XAUUSD
|3
|XAGUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|53
|XTIUSD
|4.7K
|AUDCAD
|41
|NZDCAD
|54
|BTCUSD
|167
|XAUCHF
|207
|AUDUSD
|27
|XAGEUR
|114
|NZDUSD
|31
|XAUUSD
|6
|XAGUSD
|16
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.6K
|XTIUSD
|9K
|AUDCAD
|8.8K
|NZDCAD
|7.8K
|BTCUSD
|2M
|XAUCHF
|18K
|AUDUSD
|3.8K
|XAGEUR
|11K
|NZDUSD
|3.2K
|XAUUSD
|525
|XAGUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +520.90 USD
Худший трейд: -539 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +729.02 USD
Макс. убыток в серии: -35.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarketsSC-Live12
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.65 × 1593
|
FPTradingLLC-Live4
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.85 × 1878
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.91 × 53
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1385
|
ICMarketsSC-Live26
|1.41 × 17
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
ICMarketsSC-Live25
|2.43 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
TradersWay-Live
|3.21 × 19
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.90 × 94
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
Make sure you're on a RAW/ECN account and your broker has the same pairs. Recommend using IC Markets like me.
Please use a leverage of 1:500 and Using MQL5 VPS is recommended.
It's great to see your progress. Share your experience to help others. Your review is appreciated.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
149%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
24
99%
359
65%
100%
2.58
15.17
USD
USD
48%
1:500