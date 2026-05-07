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Tan Phan Ngoc

SFEA AI 9

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增长自 2026 154%
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交易:
364
盈利交易:
240 (65.93%)
亏损交易:
124 (34.07%)
最好交易:
520.90 USD
最差交易:
-538.62 USD
毛利:
9 039.72 USD (2 535 416 pips)
毛利亏损:
-3 450.25 USD (492 308 pips)
最大连续赢利:
13 (729.02 USD)
最大连续盈利:
906.46 USD (11)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.53%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 天
采收率:
10.04
长期交易:
158 (43.41%)
短期交易:
206 (56.59%)
利润因子:
2.62
预期回报:
15.36 USD
平均利润:
37.67 USD
平均损失:
-27.82 USD
最大连续失误:
5 (-35.31 USD)
最大连续亏损:
-544.89 USD (2)
每月增长:
11.83%
年度预测:
143.57%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4.21 USD
最大值:
556.79 USD (6.72%)
相对跌幅:
结余:
10.39% (494.12 USD)
净值:
47.88% (4 173.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 137
XTIUSD 106
AUDCAD 36
NZDCAD 24
BTCUSD 13
XAUCHF 12
AUDUSD 11
XAGEUR 10
NZDUSD 10
XAUUSD 3
XAGUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 53
XTIUSD 4.8K
AUDCAD 43
NZDCAD 54
BTCUSD 167
XAUCHF 247
AUDUSD 27
XAGEUR 114
NZDUSD 31
XAUUSD 6
XAGUSD 16
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 6.6K
XTIUSD 9.2K
AUDCAD 9.2K
NZDCAD 7.8K
BTCUSD 2M
XAUCHF 21K
AUDUSD 3.8K
XAGEUR 11K
NZDUSD 3.2K
XAUUSD 525
XAGUSD 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +520.90 USD
最差交易: -539 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +729.02 USD
最大连续亏损: -35.31 USD

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ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarketsSC-Live12
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.65 × 1593
FPTradingLLC-Live4
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.85 × 1878
MonetaMarketsTrading-Live
0.91 × 53
ICMarketsSC-Live26
1.04 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1385
RoboForex-ECN
2.29 × 680
ICMarketsSC-Live25
2.43 × 7
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
RSGFinance-Live
2.57 × 23
TradersWay-Live
3.21 × 19
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
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Make sure you're on a RAW/ECN account and your broker has the same pairs. Recommend using IC Markets like me.

Please use a leverage of 1:500 and Using MQL5 VPS is recommended. 

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2026.07.13 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 13:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 23:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.07 23:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.07 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
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信号
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
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活动
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SFEA AI 9
每月30 USD
154%
0
0
USD
7.7K
USD
25
99%
364
65%
100%
2.62
15.36
USD
48%
1:500
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