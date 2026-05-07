- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
364
盈利交易:
240 (65.93%)
亏损交易:
124 (34.07%)
最好交易:
520.90 USD
最差交易:
-538.62 USD
毛利:
9 039.72 USD (2 535 416 pips)
毛利亏损:
-3 450.25 USD (492 308 pips)
最大连续赢利:
13 (729.02 USD)
最大连续盈利:
906.46 USD (11)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.53%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 天
采收率:
10.04
长期交易:
158 (43.41%)
短期交易:
206 (56.59%)
利润因子:
2.62
预期回报:
15.36 USD
平均利润:
37.67 USD
平均损失:
-27.82 USD
最大连续失误:
5 (-35.31 USD)
最大连续亏损:
-544.89 USD (2)
每月增长:
11.83%
年度预测:
143.57%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4.21 USD
最大值:
556.79 USD (6.72%)
相对跌幅:
结余:
10.39% (494.12 USD)
净值:
47.88% (4 173.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|137
|XTIUSD
|106
|AUDCAD
|36
|NZDCAD
|24
|BTCUSD
|13
|XAUCHF
|12
|AUDUSD
|11
|XAGEUR
|10
|NZDUSD
|10
|XAUUSD
|3
|XAGUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|53
|XTIUSD
|4.8K
|AUDCAD
|43
|NZDCAD
|54
|BTCUSD
|167
|XAUCHF
|247
|AUDUSD
|27
|XAGEUR
|114
|NZDUSD
|31
|XAUUSD
|6
|XAGUSD
|16
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|6.6K
|XTIUSD
|9.2K
|AUDCAD
|9.2K
|NZDCAD
|7.8K
|BTCUSD
|2M
|XAUCHF
|21K
|AUDUSD
|3.8K
|XAGEUR
|11K
|NZDUSD
|3.2K
|XAUUSD
|525
|XAGUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +520.90 USD
最差交易: -539 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +729.02 USD
最大连续亏损: -35.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarketsSC-Live12
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.65 × 1593
|
FPTradingLLC-Live4
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.85 × 1878
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.91 × 53
|
ICMarketsSC-Live26
|1.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1385
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
ICMarketsSC-Live25
|2.43 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
TradersWay-Live
|3.21 × 19
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.90 × 94
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
Make sure you're on a RAW/ECN account and your broker has the same pairs. Recommend using IC Markets like me.
Please use a leverage of 1:500 and Using MQL5 VPS is recommended.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
154%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
25
99%
364
65%
100%
2.62
15.36
USD
USD
48%
1:500