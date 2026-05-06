- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
964
Прибыльных трейдов:
783 (81.22%)
Убыточных трейдов:
181 (18.78%)
Лучший трейд:
31.19 USD
Худший трейд:
-32.92 USD
Общая прибыль:
1 204.32 USD (138 597 pips)
Общий убыток:
-931.95 USD (96 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (89.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.07 USD (94)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.16%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.15
Длинных трейдов:
455 (47.20%)
Коротких трейдов:
509 (52.80%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-5.15 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-41.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.94 USD (10)
Прирост в месяц:
6.59%
Годовой прогноз:
79.90%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.50 USD
Максимальная:
65.68 USD (5.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.65% (65.48 USD)
По эквити:
10.58% (122.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|563
|AUDCADxx
|388
|AUDNZDxx
|3
|GBPNZDxx
|2
|EURNZDxx
|2
|NZDJPYxx
|2
|NZDUSDxx
|2
|USDJPYxx
|1
|EURUSDxx
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|19
|AUDCADxx
|238
|AUDNZDxx
|2
|GBPNZDxx
|6
|EURNZDxx
|3
|NZDJPYxx
|1
|NZDUSDxx
|4
|USDJPYxx
|0
|EURUSDxx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|7.7K
|AUDCADxx
|33K
|AUDNZDxx
|235
|GBPNZDxx
|545
|EURNZDxx
|311
|NZDJPYxx
|140
|NZDUSDxx
|225
|USDJPYxx
|10
|EURUSDxx
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.19 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 94
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +89.07 USD
Макс. убыток в серии: -41.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
390 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
33
96%
964
81%
100%
1.29
0.28
USD
USD
11%
1:500