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Сигналы / MetaTrader 5 / Andre Trolezi
Andre Trolezi

Andre Trolezi

Andre Trolezi
Andre Trolezi

Andre Trolezi

Estrategista em Operações Quantitativas na AUGE|Capital Solutions
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 390 USD в месяц
прирост с 2025 27%
4xCube-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
964
Прибыльных трейдов:
783 (81.22%)
Убыточных трейдов:
181 (18.78%)
Лучший трейд:
31.19 USD
Худший трейд:
-32.92 USD
Общая прибыль:
1 204.32 USD (138 597 pips)
Общий убыток:
-931.95 USD (96 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (89.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.07 USD (94)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.16%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.15
Длинных трейдов:
455 (47.20%)
Коротких трейдов:
509 (52.80%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-5.15 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-41.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.94 USD (10)
Прирост в месяц:
6.59%
Годовой прогноз:
79.90%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.50 USD
Максимальная:
65.68 USD (5.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.65% (65.48 USD)
По эквити:
10.58% (122.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 563
AUDCADxx 388
AUDNZDxx 3
GBPNZDxx 2
EURNZDxx 2
NZDJPYxx 2
NZDUSDxx 2
USDJPYxx 1
EURUSDxx 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 19
AUDCADxx 238
AUDNZDxx 2
GBPNZDxx 6
EURNZDxx 3
NZDJPYxx 1
NZDUSDxx 4
USDJPYxx 0
EURUSDxx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 7.7K
AUDCADxx 33K
AUDNZDxx 235
GBPNZDxx 545
EURNZDxx 311
NZDJPYxx 140
NZDUSDxx 225
USDJPYxx 10
EURUSDxx -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.19 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 94
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +89.07 USD
Макс. убыток в серии: -41.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.28 21:07
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.15% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 23:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.76% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Andre Trolezi
390 USD в месяц
27%
0
0
USD
1K
USD
33
96%
964
81%
100%
1.29
0.28
USD
11%
1:500
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