- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
964
盈利交易:
783 (81.22%)
亏损交易:
181 (18.78%)
最好交易:
31.19 USD
最差交易:
-32.92 USD
毛利:
1 204.32 USD (138 597 pips)
毛利亏损:
-932.75 USD (96 760 pips)
最大连续赢利:
94 (89.07 USD)
最大连续盈利:
89.07 USD (94)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.16%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.13
长期交易:
455 (47.20%)
短期交易:
509 (52.80%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
-5.15 USD
最大连续失误:
20 (-41.85 USD)
最大连续亏损:
-46.94 USD (10)
每月增长:
6.27%
年度预测:
76.02%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.50 USD
最大值:
65.68 USD (5.68%)
相对跌幅:
结余:
5.65% (65.48 USD)
净值:
10.58% (122.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|563
|AUDCADxx
|388
|AUDNZDxx
|3
|GBPNZDxx
|2
|EURNZDxx
|2
|NZDJPYxx
|2
|NZDUSDxx
|2
|USDJPYxx
|1
|EURUSDxx
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|19
|AUDCADxx
|238
|AUDNZDxx
|2
|GBPNZDxx
|6
|EURNZDxx
|3
|NZDJPYxx
|1
|NZDUSDxx
|4
|USDJPYxx
|0
|EURUSDxx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|7.7K
|AUDCADxx
|33K
|AUDNZDxx
|235
|GBPNZDxx
|545
|EURNZDxx
|311
|NZDJPYxx
|140
|NZDUSDxx
|225
|USDJPYxx
|10
|EURUSDxx
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.19 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 94
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +89.07 USD
最大连续亏损: -41.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月390 USD
27%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
33
96%
964
81%
100%
1.29
0.28
USD
USD
11%
1:500