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Andre Trolezi

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Estrategista em Operações Quantitativas na AUGE|Capital Solutions
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可靠性
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每月复制 390 USD per 
增长自 2025 27%
4xCube-MT5
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交易:
964
盈利交易:
783 (81.22%)
亏损交易:
181 (18.78%)
最好交易:
31.19 USD
最差交易:
-32.92 USD
毛利:
1 204.32 USD (138 597 pips)
毛利亏损:
-932.75 USD (96 760 pips)
最大连续赢利:
94 (89.07 USD)
最大连续盈利:
89.07 USD (94)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.16%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.13
长期交易:
455 (47.20%)
短期交易:
509 (52.80%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
-5.15 USD
最大连续失误:
20 (-41.85 USD)
最大连续亏损:
-46.94 USD (10)
每月增长:
6.27%
年度预测:
76.02%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.50 USD
最大值:
65.68 USD (5.68%)
相对跌幅:
结余:
5.65% (65.48 USD)
净值:
10.58% (122.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCADxx 563
AUDCADxx 388
AUDNZDxx 3
GBPNZDxx 2
EURNZDxx 2
NZDJPYxx 2
NZDUSDxx 2
USDJPYxx 1
EURUSDxx 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCADxx 19
AUDCADxx 238
AUDNZDxx 2
GBPNZDxx 6
EURNZDxx 3
NZDJPYxx 1
NZDUSDxx 4
USDJPYxx 0
EURUSDxx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCADxx 7.7K
AUDCADxx 33K
AUDNZDxx 235
GBPNZDxx 545
EURNZDxx 311
NZDJPYxx 140
NZDUSDxx 225
USDJPYxx 10
EURUSDxx -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +31.19 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 94
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +89.07 USD
最大连续亏损: -41.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.07.28 21:07
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.15% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 23:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.76% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
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Andre Trolezi
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