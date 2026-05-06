- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
1 173
Прибыльных трейдов:
867 (73.91%)
Убыточных трейдов:
306 (26.09%)
Лучший трейд:
71.58 EUR
Худший трейд:
-753.16 EUR
Общая прибыль:
1 523.07 EUR (80 268 pips)
Общий убыток:
-3 625.87 EUR (114 469 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (26.94 EUR)
Макс. прибыль в серии:
71.58 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
199.58%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
599 (51.07%)
Коротких трейдов:
574 (48.93%)
Профит фактор:
0.42
Мат. ожидание:
-1.79 EUR
Средняя прибыль:
1.76 EUR
Средний убыток:
-11.85 EUR
Макс. серия проигрышей:
33 (-3 096.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 096.13 EUR (33)
Прирост в месяц:
11.99%
Годовой прогноз:
145.33%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 512.79 EUR
Максимальная:
3 096.13 EUR (55.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.45% (3 096.13 EUR)
По эквити:
61.71% (3 445.62 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|667
|EURUSD
|380
|USDCHF
|97
|EURGBP
|29
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-136
|EURUSD
|-1.7K
|USDCHF
|-366
|EURGBP
|-186
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|-14K
|USDCHF
|-10K
|EURGBP
|-3.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.58 EUR
Худший трейд: -753 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +26.94 EUR
Макс. убыток в серии: -3 096.13 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LibertexCom-MT5 Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Мій персональний торговий рахунок.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
-42%
0
0
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
16
96%
1 173
73%
99%
0.42
-1.79
EUR
EUR
62%
1:500