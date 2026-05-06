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Сигналы / MetaTrader 5 / Airsoft Max
Serhii Omelchuk

Airsoft Max

Serhii Omelchuk
Serhii Omelchuk

Serhii Omelchuk

На рынке FOREX работаю с 2007 г., на NYSE, NASDAQ, AMEX с 2010 г. За это время был наработан огромный опыт в биржевом дейтрейдинге и среднесрочной торговле. До 2014 г. работал с командой трейдеров в закрытом дилинговом зале, занимался ручной торговлей и разработкой АТС. В настоящее время хочу также
1 комментарий
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 -42%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 173
Прибыльных трейдов:
867 (73.91%)
Убыточных трейдов:
306 (26.09%)
Лучший трейд:
71.58 EUR
Худший трейд:
-753.16 EUR
Общая прибыль:
1 523.07 EUR (80 268 pips)
Общий убыток:
-3 625.87 EUR (114 469 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (26.94 EUR)
Макс. прибыль в серии:
71.58 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
199.58%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
599 (51.07%)
Коротких трейдов:
574 (48.93%)
Профит фактор:
0.42
Мат. ожидание:
-1.79 EUR
Средняя прибыль:
1.76 EUR
Средний убыток:
-11.85 EUR
Макс. серия проигрышей:
33 (-3 096.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 096.13 EUR (33)
Прирост в месяц:
11.99%
Годовой прогноз:
145.33%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 512.79 EUR
Максимальная:
3 096.13 EUR (55.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.45% (3 096.13 EUR)
По эквити:
61.71% (3 445.62 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 667
EURUSD 380
USDCHF 97
EURGBP 29
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -136
EURUSD -1.7K
USDCHF -366
EURGBP -186
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -6.5K
EURUSD -14K
USDCHF -10K
EURGBP -3.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.58 EUR
Худший трейд: -753 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +26.94 EUR
Макс. убыток в серии: -3 096.13 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LibertexCom-MT5 Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Мій персональний торговий рахунок.
Нет отзывов
2026.08.10 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 02:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 15:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.01 14:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.19 05:34
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.17 19:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 14:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 13:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 12:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 11:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 10:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 06:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 01:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Airsoft Max
200 USD в месяц
-42%
0
0
USD
2.9K
EUR
16
96%
1 173
73%
99%
0.42
-1.79
EUR
62%
1:500
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