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Serhii Omelchuk

Airsoft Max

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Serhii Omelchuk

I work on FOREX market since 2007, on NYSE, NASDAQ, AMEX since 2010. During this time was gained huge experience in the day trading and medium-term trading. Until 2014, worked with a team of traders in the non-public dealing hall, engaged in manual trading and development of Automated Trading
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盈利交易:
882 (73.74%)
亏损交易:
314 (26.25%)
最好交易:
71.58 EUR
最差交易:
-753.16 EUR
毛利:
1 563.79 EUR (81 495 pips)
毛利亏损:
-3 649.86 EUR (116 234 pips)
最大连续赢利:
43 (26.94 EUR)
最大连续盈利:
71.58 EUR (1)
夏普比率:
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交易活动:
98.98%
最大入金加载:
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最近交易:
2 几小时前
每周交易:
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平均持有时间:
2 天
采收率:
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长期交易:
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短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
-1.74 EUR
平均利润:
1.77 EUR
平均损失:
-11.62 EUR
最大连续失误:
33 (-3 096.13 EUR)
最大连续亏损:
-3 096.13 EUR (33)
每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
55.45% (3 096.13 EUR)
净值:
61.71% (3 445.62 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 685
EURUSD 385
USDCHF 97
EURGBP 29
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -122
EURUSD -1.7K
USDCHF -366
EURGBP -186
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -7.3K
EURUSD -14K
USDCHF -10K
EURGBP -3.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
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2026.08.10 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 02:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 15:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.01 14:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.19 05:34
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.17 19:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 14:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 13:39
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2026.06.11 12:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 11:37
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2026.06.11 10:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 10:42
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2026.06.08 06:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 02:38
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2026.06.08 01:36
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