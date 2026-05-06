- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 196
盈利交易:
882 (73.74%)
亏损交易:
314 (26.25%)
最好交易:
71.58 EUR
最差交易:
-753.16 EUR
毛利:
1 563.79 EUR (81 495 pips)
毛利亏损:
-3 649.86 EUR (116 234 pips)
最大连续赢利:
43 (26.94 EUR)
最大连续盈利:
71.58 EUR (1)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
199.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
71
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.67
长期交易:
613 (51.25%)
短期交易:
583 (48.75%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-1.74 EUR
平均利润:
1.77 EUR
平均损失:
-11.62 EUR
最大连续失误:
33 (-3 096.13 EUR)
最大连续亏损:
-3 096.13 EUR (33)
每月增长:
11.10%
年度预测:
134.71%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2 512.79 EUR
最大值:
3 096.13 EUR (55.45%)
相对跌幅:
结余:
55.45% (3 096.13 EUR)
净值:
61.71% (3 445.62 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|685
|EURUSD
|385
|USDCHF
|97
|EURGBP
|29
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-122
|EURUSD
|-1.7K
|USDCHF
|-366
|EURGBP
|-186
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-7.3K
|EURUSD
|-14K
|USDCHF
|-10K
|EURGBP
|-3.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.58 EUR
最差交易: -753 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +26.94 EUR
最大连续亏损: -3 096.13 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LibertexCom-MT5 Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
-42%
0
0
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
17
96%
1 196
73%
99%
0.42
-1.74
EUR
EUR
62%
1:500