- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
23 (95.83%)
Убыточных трейдов:
1 (4.17%)
Лучший трейд:
5.70 USD
Худший трейд:
-1.56 USD
Общая прибыль:
31.59 USD (4 291 pips)
Общий убыток:
-1.56 USD (182 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (31.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.59 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
1.11
Торговая активность:
40.53%
Макс. загрузка депозита:
1.10%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
19.25
Длинных трейдов:
9 (37.50%)
Коротких трейдов:
15 (62.50%)
Профит фактор:
20.25
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
1.37 USD
Средний убыток:
-1.56 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.56 USD (1)
Прирост в месяц:
2.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.56 USD
Максимальная:
1.56 USD (0.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.79% (7.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADb
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADb
|30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADb
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.70 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.59 USD
Макс. убыток в серии: -1.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Автоматизированная торговля.
В основе стратегии лежит возврат к среднему значению цены. Используется усреднение.
Минимальный депозит для копирования 400$. Минимальное кредитное плечо 1:100
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
429
USD
USD
14
100%
24
95%
41%
20.24
1.25
USD
USD
2%
1:500