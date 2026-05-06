- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
24 (96.00%)
亏损交易:
1 (4.00%)
最好交易:
5.70 USD
最差交易:
-1.56 USD
毛利:
32.96 USD (4 485 pips)
毛利亏损:
-1.56 USD (182 pips)
最大连续赢利:
24 (32.96 USD)
最大连续盈利:
32.96 USD (24)
夏普比率:
1.13
交易活动:
41.54%
最大入金加载:
1.10%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
20.13
长期交易:
10 (40.00%)
短期交易:
15 (60.00%)
利润因子:
21.13
预期回报:
1.26 USD
平均利润:
1.37 USD
平均损失:
-1.56 USD
最大连续失误:
1 (-1.56 USD)
最大连续亏损:
-1.56 USD (1)
每月增长:
3.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.56 USD
最大值:
1.56 USD (0.39%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
1.79% (7.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADb
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADb
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADb
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.70 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +32.96 USD
最大连续亏损: -1.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Automated trading.
The strategy is based on returning to the average price value.
Average is used. Minimum deposit for copying is 400$. Minimum leverage is 1:100
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
431
USD
USD
15
100%
25
96%
42%
21.12
1.26
USD
USD
2%
1:500