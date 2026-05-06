Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneRoyal-Server 0.00 × 4 ActivTradesCorp-Server 0.00 × 3 EquitiBrokerageSC-Live 0.00 × 2 EquitiGroupLtd-Live 0.00 × 2 SMCapitalMarkets-Live2 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.50 × 4 ICMarketsSC-MT5-6 2.11 × 19 TickmillUK-Live 2.20 × 5 RoboForex-ECN 4.00 × 1 GTCGlobalTrade-Server 6.89 × 421 Exness-MT5Real35 12.13 × 290 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика