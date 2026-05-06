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Сигналы / MetaTrader 5 / Sun shine EA
Xian Qin Ceng

Sun shine EA

Xian Qin Ceng
Xian Qin Ceng

Xian Qin Ceng

4.2 (64)
Понимание валютного рынка,
Обладая многолетним опытом ручной торговли и обширным опытом разработки количественных торговых систем,
Мы постоянно работаем над множеством реальных и эффективных полностью автоматизированных транзакций EA,
Постоянно совершенствуется и совершенствуется EA.
14 продуктов 7 сигналов 109 комментариев
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 56%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 153
Прибыльных трейдов:
1 479 (68.69%)
Убыточных трейдов:
674 (31.31%)
Лучший трейд:
2 037.00 USD
Худший трейд:
-436.81 USD
Общая прибыль:
14 412.49 USD (190 362 pips)
Общий убыток:
-8 799.88 USD (317 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (24.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 542.41 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.94%
Макс. загрузка депозита:
1.42%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
605 (28.10%)
Коротких трейдов:
1 548 (71.90%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
9.74 USD
Средний убыток:
-13.06 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-16.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 189.14 USD (4)
Прирост в месяц:
2.24%
Годовой прогноз:
27.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
477.22 USD
Максимальная:
1 189.14 USD (11.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.02% (1 189.14 USD)
По эквити:
6.18% (926.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 574
XAUUSD 523
NZDUSD 426
USDCHF 285
GBPCHF 183
EURCAD 158
GBPCAD 3
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 2.7K
XAUUSD -773
NZDUSD 2K
USDCHF 939
GBPCHF 512
EURCAD 188
GBPCAD 70
EURUSD 9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 535
XAUUSD -101K
NZDUSD -14K
USDCHF -19K
GBPCHF 6.6K
EURCAD -7.3K
GBPCAD 4.8K
EURUSD 917
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 037.00 USD
Худший трейд: -437 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +24.32 USD
Макс. убыток в серии: -16.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneRoyal-Server
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-6
2.11 × 19
TickmillUK-Live
2.20 × 5
RoboForex-ECN
4.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
6.89 × 421
Exness-MT5Real35
12.13 × 290
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Sun shine EA
Нет отзывов
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.16 17:15
No swaps are charged on the signal account
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.05.19 07:10
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sun shine EA
49 USD в месяц
56%
0
0
USD
16K
USD
29
0%
2 153
68%
98%
1.63
2.61
USD
11%
1:500
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