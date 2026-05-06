- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 153
Прибыльных трейдов:
1 479 (68.69%)
Убыточных трейдов:
674 (31.31%)
Лучший трейд:
2 037.00 USD
Худший трейд:
-436.81 USD
Общая прибыль:
14 412.49 USD (190 362 pips)
Общий убыток:
-8 799.88 USD (317 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (24.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 542.41 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.94%
Макс. загрузка депозита:
1.42%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
605 (28.10%)
Коротких трейдов:
1 548 (71.90%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
9.74 USD
Средний убыток:
-13.06 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-16.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 189.14 USD (4)
Прирост в месяц:
2.24%
Годовой прогноз:
27.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
477.22 USD
Максимальная:
1 189.14 USD (11.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.02% (1 189.14 USD)
По эквити:
6.18% (926.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|574
|XAUUSD
|523
|NZDUSD
|426
|USDCHF
|285
|GBPCHF
|183
|EURCAD
|158
|GBPCAD
|3
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-773
|NZDUSD
|2K
|USDCHF
|939
|GBPCHF
|512
|EURCAD
|188
|GBPCAD
|70
|EURUSD
|9
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|535
|XAUUSD
|-101K
|NZDUSD
|-14K
|USDCHF
|-19K
|GBPCHF
|6.6K
|EURCAD
|-7.3K
|GBPCAD
|4.8K
|EURUSD
|917
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 037.00 USD
Худший трейд: -437 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +24.32 USD
Макс. убыток в серии: -16.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.11 × 19
|
TickmillUK-Live
|2.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|6.89 × 421
|
Exness-MT5Real35
|12.13 × 290
Sun shine EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
29
0%
2 153
68%
98%
1.63
2.61
USD
USD
11%
1:500