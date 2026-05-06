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Xian Qin Ceng

Sun shine EA

Xian Qin Ceng
Xian Qin Ceng

Xian Qin Ceng

  • 18377371587（WeChat） 在  Hong Kong
  • 中国
  • 18066
4.2 (64)
中文圈朋友，微信：+8618377371587
外文圈朋友，Telegram：@Tianxiahui_123
深刻了解外汇市场，
具有多年手动交易经验、丰富的量化交易系统开发经验，
已经持续研发多个真实、有效的全自动化交易EA，
并且不断地对EA进行优化和改进。
适用于黄金XAUUSD的EA：
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交易:
2 168
盈利交易:
1 491 (68.77%)
亏损交易:
677 (31.23%)
最好交易:
2 037.00 USD
最差交易:
-436.81 USD
毛利:
14 424.78 USD (191 411 pips)
毛利亏损:
-8 803.18 USD (318 277 pips)
最大连续赢利:
17 (24.32 USD)
最大连续盈利:
2 542.41 USD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
96.71%
最大入金加载:
1.42%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
21 小时
采收率:
4.73
长期交易:
606 (27.95%)
短期交易:
1 562 (72.05%)
利润因子:
1.64
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
9.67 USD
平均损失:
-13.00 USD
最大连续失误:
8 (-16.94 USD)
最大连续亏损:
-1 189.14 USD (4)
每月增长:
2.30%
年度预测:
27.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
477.22 USD
最大值:
1 189.14 USD (11.02%)
相对跌幅:
结余:
11.02% (1 189.14 USD)
净值:
6.18% (926.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 579
XAUUSD 529
NZDUSD 430
USDCHF 285
GBPCHF 183
EURCAD 158
GBPCAD 3
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 2.7K
XAUUSD -773
NZDUSD 2K
USDCHF 939
GBPCHF 512
EURCAD 188
GBPCAD 70
EURUSD 9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 1K
XAUUSD -101K
NZDUSD -13K
USDCHF -19K
GBPCHF 6.6K
EURCAD -7.3K
GBPCAD 4.8K
EURUSD 917
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +2 037.00 USD
最差交易: -437 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +24.32 USD
最大连续亏损: -16.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OneRoyal-Server
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ActivTradesCorp-Server
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EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-6
2.11 × 19
TickmillUK-Live
2.20 × 5
RoboForex-ECN
4.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
6.89 × 421
Exness-MT5Real35
12.13 × 290
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2026.07.27 12:58
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2026.07.27 12:58
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2026.07.16 17:15
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2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.08 08:22
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2026.05.19 07:10
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68%
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