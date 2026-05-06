- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 168
盈利交易:
1 491 (68.77%)
亏损交易:
677 (31.23%)
最好交易:
2 037.00 USD
最差交易:
-436.81 USD
毛利:
14 424.78 USD (191 411 pips)
毛利亏损:
-8 803.18 USD (318 277 pips)
最大连续赢利:
17 (24.32 USD)
最大连续盈利:
2 542.41 USD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
96.71%
最大入金加载:
1.42%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
21 小时
采收率:
4.73
长期交易:
606 (27.95%)
短期交易:
1 562 (72.05%)
利润因子:
1.64
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
9.67 USD
平均损失:
-13.00 USD
最大连续失误:
8 (-16.94 USD)
最大连续亏损:
-1 189.14 USD (4)
每月增长:
2.30%
年度预测:
27.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
477.22 USD
最大值:
1 189.14 USD (11.02%)
相对跌幅:
结余:
11.02% (1 189.14 USD)
净值:
6.18% (926.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|579
|XAUUSD
|529
|NZDUSD
|430
|USDCHF
|285
|GBPCHF
|183
|EURCAD
|158
|GBPCAD
|3
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-773
|NZDUSD
|2K
|USDCHF
|939
|GBPCHF
|512
|EURCAD
|188
|GBPCAD
|70
|EURUSD
|9
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1K
|XAUUSD
|-101K
|NZDUSD
|-13K
|USDCHF
|-19K
|GBPCHF
|6.6K
|EURCAD
|-7.3K
|GBPCAD
|4.8K
|EURUSD
|917
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 037.00 USD
最差交易: -437 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +24.32 USD
最大连续亏损: -16.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.11 × 19
|
TickmillUK-Live
|2.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|6.89 × 421
|
Exness-MT5Real35
|12.13 × 290
Sun shine EA
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
56%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
30
0%
2 168
68%
97%
1.63
2.59
USD
USD
11%
1:500