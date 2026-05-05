- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
29 (85.29%)
Убыточных трейдов:
5 (14.71%)
Лучший трейд:
4.46 USD
Худший трейд:
-0.31 USD
Общая прибыль:
58.96 USD (5 948 pips)
Общий убыток:
-0.68 USD (350 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (58.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.96 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
1.60
Торговая активность:
1.09%
Макс. загрузка депозита:
9.48%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
85.71
Длинных трейдов:
21 (61.76%)
Коротких трейдов:
13 (38.24%)
Профит фактор:
86.71
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-0.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-0.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.68 USD (5)
Прирост в месяц:
13.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.68 USD
Максимальная:
0.68 USD (0.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.68% (0.68 USD)
По эквити:
23.81% (35.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold_i
|29
|EURUSD_i
|4
|XAUUSD_i
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold_i
|59
|EURUSD_i
|0
|XAUUSD_i
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold_i
|5.9K
|EURUSD_i
|-36
|XAUUSD_i
|-314
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.46 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +58.96 USD
Макс. убыток в серии: -0.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Minimun recomended deposit: 100 usd
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
158
USD
USD
14
100%
34
85%
1%
86.70
1.71
USD
USD
24%
1:500