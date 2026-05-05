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Jose Anastacio Aguirre Rojo

Only Gold

Jose Anastacio Aguirre Rojo
Jose Anastacio Aguirre Rojo

Jose Anastacio Aguirre Rojo

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 58%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
29 (85.29%)
Убыточных трейдов:
5 (14.71%)
Лучший трейд:
4.46 USD
Худший трейд:
-0.31 USD
Общая прибыль:
58.96 USD (5 948 pips)
Общий убыток:
-0.68 USD (350 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (58.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.96 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
1.60
Торговая активность:
1.09%
Макс. загрузка депозита:
9.48%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
85.71
Длинных трейдов:
21 (61.76%)
Коротких трейдов:
13 (38.24%)
Профит фактор:
86.71
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-0.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-0.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.68 USD (5)
Прирост в месяц:
13.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.68 USD
Максимальная:
0.68 USD (0.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.68% (0.68 USD)
По эквити:
23.81% (35.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold_i 29
EURUSD_i 4
XAUUSD_i 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold_i 59
EURUSD_i 0
XAUUSD_i 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold_i 5.9K
EURUSD_i -36
XAUUSD_i -314
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.46 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +58.96 USD
Макс. убыток в серии: -0.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Minimun recomended deposit: 100 usd
Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.10 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 11:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.08.03 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 00:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 19:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 08:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.14 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 14:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 13:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.15 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.12 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.02 20:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.02 19:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.02 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.01 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Only Gold
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
158
USD
14
100%
34
85%
1%
86.70
1.71
USD
24%
1:500
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