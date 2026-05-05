- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
30 (85.71%)
亏损交易:
5 (14.29%)
最好交易:
4.46 USD
最差交易:
-0.31 USD
毛利:
60.44 USD (6 095 pips)
毛利亏损:
-0.68 USD (350 pips)
最大连续赢利:
30 (60.44 USD)
最大连续盈利:
60.44 USD (30)
夏普比率:
1.60
交易活动:
1.09%
最大入金加载:
9.48%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
87.88
长期交易:
21 (60.00%)
短期交易:
14 (40.00%)
利润因子:
88.88
预期回报:
1.71 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
-0.14 USD
最大连续失误:
5 (-0.68 USD)
最大连续亏损:
-0.68 USD (5)
每月增长:
14.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.68 USD
最大值:
0.68 USD (0.68%)
相对跌幅:
结余:
0.68% (0.68 USD)
净值:
23.81% (35.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold_i
|30
|EURUSD_i
|4
|XAUUSD_i
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold_i
|60
|EURUSD_i
|0
|XAUUSD_i
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold_i
|6.1K
|EURUSD_i
|-36
|XAUUSD_i
|-314
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.46 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +60.44 USD
最大连续亏损: -0.68 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
60%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
14
100%
35
85%
1%
88.88
1.71
USD
USD
24%
1:500