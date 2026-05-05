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Jose Anastacio Aguirre Rojo

Only Gold

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最大连续赢利:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
Gold_i 30
EURUSD_i 4
XAUUSD_i 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
Gold_i 60
EURUSD_i 0
XAUUSD_i 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
Gold_i 6.1K
EURUSD_i -36
XAUUSD_i -314
2K 4K 6K
2K 4K 6K
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2026.08.10 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.10 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 11:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.08.03 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 00:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 19:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 08:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.14 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 14:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 13:54
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2026.06.15 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.12 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.02 20:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.02 19:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.02 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.01 17:49
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