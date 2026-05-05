- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
201 (54.47%)
Убыточных трейдов:
168 (45.53%)
Лучший трейд:
116.01 EUR
Худший трейд:
-68.11 EUR
Общая прибыль:
3 385.05 EUR (3 355 543 pips)
Общий убыток:
-2 806.92 EUR (2 935 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (168.01 EUR)
Макс. прибыль в серии:
228.82 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
67.08%
Макс. загрузка депозита:
5.06%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
170 (46.07%)
Коротких трейдов:
199 (53.93%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.57 EUR
Средняя прибыль:
16.84 EUR
Средний убыток:
-16.71 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-165.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-205.29 EUR (5)
Прирост в месяц:
22.98%
Годовой прогноз:
278.79%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.27 EUR
Максимальная:
410.55 EUR (27.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.51% (410.55 EUR)
По эквити:
8.57% (190.97 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|USDJPY
|68
|BTCUSD
|68
|USTEC
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|638
|USDJPY
|202
|BTCUSD
|-30
|USTEC
|-150
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|66K
|USDJPY
|-195
|BTCUSD
|442K
|USTEC
|-88K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +116.01 EUR
Худший трейд: -68 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +168.01 EUR
Макс. убыток в серии: -165.13 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.23 × 111
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.92 × 5362
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
еще 122...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Live track record of a diversified portfolio running 4 of my Expert Advisors simultaneously across gold and indices. Each EA trades its own strategy and session, so the combined equity curve is smoother than any single robot alone — real diversification in action. All EAs run their published versions with default settings, fully transparent. Available on my MQL5 profile.
Gold Spectrum, Gold Breakout Fusion, Range Breakout Fusion and New York Breaker
Gold Spectrum risk 5% DD
Gold Breakout Fusion risk 5% DD
Range Breakout Fusion risk 1% each pair
New York Breaker risk 1%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
15
96%
369
54%
67%
1.20
1.57
EUR
EUR
17%
1:500