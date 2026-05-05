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Сигналы / MetaTrader 5 / GS x GBF x RBF x NYB
Joao Jara Carvalho

GS x GBF x RBF x NYB

Joao Jara Carvalho
Joao Jara Carvalho

Joao Jara Carvalho

5 (1)
Jara Trading — Algorithmic Trading Systems
I develop Expert Advisors for MetaTrader 5, focused on gold, indices and major FX pairs. My approach is built on transparent, backtested strategies with strict risk control — no martingale, no grid, no hidden risk.
9 продуктов 4 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
201 (54.47%)
Убыточных трейдов:
168 (45.53%)
Лучший трейд:
116.01 EUR
Худший трейд:
-68.11 EUR
Общая прибыль:
3 385.05 EUR (3 355 543 pips)
Общий убыток:
-2 806.92 EUR (2 935 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (168.01 EUR)
Макс. прибыль в серии:
228.82 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
67.08%
Макс. загрузка депозита:
5.06%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
170 (46.07%)
Коротких трейдов:
199 (53.93%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.57 EUR
Средняя прибыль:
16.84 EUR
Средний убыток:
-16.71 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-165.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-205.29 EUR (5)
Прирост в месяц:
22.98%
Годовой прогноз:
278.79%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.27 EUR
Максимальная:
410.55 EUR (27.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.51% (410.55 EUR)
По эквити:
8.57% (190.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 168
USDJPY 68
BTCUSD 68
USTEC 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 638
USDJPY 202
BTCUSD -30
USTEC -150
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 66K
USDJPY -195
BTCUSD 442K
USTEC -88K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +116.01 EUR
Худший трейд: -68 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +168.01 EUR
Макс. убыток в серии: -165.13 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.23 × 111
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.92 × 5362
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
VTMarkets-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
еще 122...
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Live track record of a diversified portfolio running 4 of my Expert Advisors simultaneously across gold and indices. Each EA trades its own strategy and session, so the combined equity curve is smoother than any single robot alone — real diversification in action. All EAs run their published versions with default settings, fully transparent. Available on my MQL5 profile.


Gold Spectrum, Gold Breakout Fusion, Range Breakout Fusion and New York Breaker 

Gold Spectrum risk 5% DD

Gold Breakout Fusion risk 5% DD

Range Breakout Fusion risk 1% each pair

New York Breaker risk 1%



Нет отзывов
2026.07.10 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.18 16:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 20:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.15 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 17:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 20:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.12 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 10:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 20:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.06 21:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.06 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.05 11:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.05 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.05 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GS x GBF x RBF x NYB
50 USD в месяц
30%
0
0
USD
2.6K
EUR
15
96%
369
54%
67%
1.20
1.57
EUR
17%
1:500
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