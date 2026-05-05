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信号 / MetaTrader 5 / GS x GBF x RBF x NYB
Joao Jara Carvalho

GS x GBF x RBF x NYB

Joao Jara Carvalho
Joao Jara Carvalho

Joao Jara Carvalho

5 (1)
Jara Trading — Algorithmic Trading Systems
I develop Expert Advisors for MetaTrader 5, focused on gold, indices and major FX pairs. My approach is built on transparent, backtested strategies with strict risk control — no martingale, no grid, no hidden risk.
9 产品 4 信号 1 评论
0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 26%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
381
盈利交易:
207 (54.33%)
亏损交易:
174 (45.67%)
最好交易:
116.01 EUR
最差交易:
-68.11 EUR
毛利:
3 436.03 EUR (3 364 069 pips)
毛利亏损:
-2 929.80 EUR (2 984 327 pips)
最大连续赢利:
9 (168.01 EUR)
最大连续盈利:
228.82 EUR (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
67.08%
最大入金加载:
5.06%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
36
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.23
长期交易:
178 (46.72%)
短期交易:
203 (53.28%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.33 EUR
平均利润:
16.60 EUR
平均损失:
-16.84 EUR
最大连续失误:
8 (-165.13 EUR)
最大连续亏损:
-205.29 EUR (5)
每月增长:
15.36%
年度预测:
186.38%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
45.27 EUR
最大值:
410.55 EUR (27.61%)
相对跌幅:
结余:
16.51% (410.55 EUR)
净值:
8.57% (190.97 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 175
USDJPY 70
BTCUSD 70
USTEC 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 637
USDJPY 175
BTCUSD -89
USTEC -145
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 67K
USDJPY -431
BTCUSD 399K
USTEC -86K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +116.01 EUR
最差交易: -68 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +168.01 EUR
最大连续亏损: -165.13 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.23 × 111
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.92 × 5362
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
VTMarkets-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
123 更多...
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Live track record of a diversified portfolio running 4 of my Expert Advisors simultaneously across gold and indices. Each EA trades its own strategy and session, so the combined equity curve is smoother than any single robot alone — real diversification in action. All EAs run their published versions with default settings, fully transparent. Available on my MQL5 profile.


Gold Spectrum, Gold Breakout Fusion, Range Breakout Fusion and New York Breaker 

Gold Spectrum risk 5% DD

Gold Breakout Fusion risk 5% DD

Range Breakout Fusion risk 1% each pair

New York Breaker risk 1%



没有评论
2026.07.10 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.18 16:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 20:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.15 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 17:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 20:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.12 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 10:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 20:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.06 21:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.06 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.05 11:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.05 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.05 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GS x GBF x RBF x NYB
每月50 USD
26%
0
0
USD
2.5K
EUR
15
96%
381
54%
67%
1.17
1.33
EUR
17%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载