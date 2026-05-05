- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
381
盈利交易:
207 (54.33%)
亏损交易:
174 (45.67%)
最好交易:
116.01 EUR
最差交易:
-68.11 EUR
毛利:
3 436.03 EUR (3 364 069 pips)
毛利亏损:
-2 929.80 EUR (2 984 327 pips)
最大连续赢利:
9 (168.01 EUR)
最大连续盈利:
228.82 EUR (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
67.08%
最大入金加载:
5.06%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
36
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.23
长期交易:
178 (46.72%)
短期交易:
203 (53.28%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.33 EUR
平均利润:
16.60 EUR
平均损失:
-16.84 EUR
最大连续失误:
8 (-165.13 EUR)
最大连续亏损:
-205.29 EUR (5)
每月增长:
15.36%
年度预测:
186.38%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
45.27 EUR
最大值:
410.55 EUR (27.61%)
相对跌幅:
结余:
16.51% (410.55 EUR)
净值:
8.57% (190.97 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|175
|USDJPY
|70
|BTCUSD
|70
|USTEC
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|637
|USDJPY
|175
|BTCUSD
|-89
|USTEC
|-145
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|67K
|USDJPY
|-431
|BTCUSD
|399K
|USTEC
|-86K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +116.01 EUR
最差交易: -68 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +168.01 EUR
最大连续亏损: -165.13 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.23 × 111
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.92 × 5362
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
Live track record of a diversified portfolio running 4 of my Expert Advisors simultaneously across gold and indices. Each EA trades its own strategy and session, so the combined equity curve is smoother than any single robot alone — real diversification in action. All EAs run their published versions with default settings, fully transparent. Available on my MQL5 profile.
Gold Spectrum, Gold Breakout Fusion, Range Breakout Fusion and New York Breaker
Gold Spectrum risk 5% DD
Gold Breakout Fusion risk 5% DD
Range Breakout Fusion risk 1% each pair
New York Breaker risk 1%
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
26%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
15
96%
381
54%
67%
1.17
1.33
EUR
EUR
17%
1:500