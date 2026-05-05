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Сигналы / MetaTrader 4 / Forex slowmo
Pavlo Andrash

Forex slowmo

Pavlo Andrash
Pavlo Andrash

Pavlo Andrash

5 (1)
I am 25 years old, of which I have been trading on the market for about 7 years,
the average annual profit on trading is from 13 to 22% of income.
I came to the MQL site in order to share my trading strategies and automated trading systems
1 продукт 3 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
89 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -38%
TeleTrade-NoDealingDesk
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
71 (88.75%)
Убыточных трейдов:
9 (11.25%)
Лучший трейд:
29.84 EUR
Худший трейд:
-749.56 EUR
Общая прибыль:
524.69 EUR (56 861 pips)
Общий убыток:
-2 259.14 EUR (7 356 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (349.32 EUR)
Макс. прибыль в серии:
349.32 EUR (43)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
87.14%
Макс. загрузка депозита:
0.54%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
7 (8.75%)
Коротких трейдов:
73 (91.25%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-21.68 EUR
Средняя прибыль:
7.39 EUR
Средний убыток:
-251.02 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2 235.11 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 235.11 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.09%
Годовой прогноз:
25.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 235.11 EUR
Максимальная:
2 235.11 EUR (49.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.67% (2 235.11 EUR)
По эквити:
1.02% (26.22 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 43
EURNZD 11
AUDUSD 11
GBPUSD 9
AUDCAD 3
AUDNZD 2
XAGUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 302
EURNZD 56
AUDUSD 119
GBPUSD -2.5K
AUDCAD 10
AUDNZD 5
XAGUSD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 24K
EURNZD 10K
AUDUSD 13K
GBPUSD -785
AUDCAD 1.7K
AUDNZD 1.1K
XAGUSD 453
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.84 EUR
Худший трейд: -750 EUR
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +349.32 EUR
Макс. убыток в серии: -2 235.11 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TeleTrade-NoDealingDesk" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 8
JAFX-Real3
0.11 × 9
QtradeFX-Live1
0.40 × 5
FXPIG-LIVE
0.43 × 199
MEXIntGroup-Real
0.53 × 590
Axi-US09-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.18 × 370
ICMarketsSC-Live10
1.29 × 17
SimpleFX-LiveUK
1.71 × 31
Alpari-ECN1
2.00 × 1
FxPro.com-Real05
2.00 × 10
OANDA-v20 Live
2.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
2.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
2.07 × 362
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.25 × 4
еще 13...
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Цей сигнал сфокусований виключно на валютному ринку (Forex) з консервативним і дисциплінованим підходом.

Я торгую вибірково, уникаю надмірної кількості угод і заходжу тільки тоді, коли є чіткий та якісний сигнал. Пріоритет — збереження капіталу і стабільне зростання.

📊 Робота з основними валютними парами
⚖️ Жорсткий ризик-менеджмент у кожній угоді
🛡️ Низька просадка та контроль навантаження
⏳ Якість важливіша за кількість угод

Підходить для тих, хто шукає обережний і системний підхід до трейдингу без зайвого ризику.


Нет отзывов
2026.07.08 08:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.26 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.28 11:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.27 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 09:33
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 3.2% of days out of the 532 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 09:33
80% of trades performed within 8 days. This comprises 1.5% of days out of the 532 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex slowmo
30 USD в месяц
-38%
0
0
USD
2.7K
EUR
89
0%
80
88%
87%
0.23
-21.68
EUR
50%
1:500
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