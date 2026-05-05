- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|43
|EURNZD
|11
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|302
|EURNZD
|56
|AUDUSD
|119
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|5
|XAGUSD
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|24K
|EURNZD
|10K
|AUDUSD
|13K
|GBPUSD
|-785
|AUDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|1.1K
|XAGUSD
|453
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TeleTrade-NoDealingDesk" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 8
|
JAFX-Real3
|0.11 × 9
|
QtradeFX-Live1
|0.40 × 5
|
FXPIG-LIVE
|0.43 × 199
|
MEXIntGroup-Real
|0.53 × 590
|
Axi-US09-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|1.18 × 370
|
ICMarketsSC-Live10
|1.29 × 17
|
SimpleFX-LiveUK
|1.71 × 31
|
Alpari-ECN1
|2.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|2.00 × 10
|
OANDA-v20 Live
|2.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|2.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|2.07 × 362
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.25 × 4
Цей сигнал сфокусований виключно на валютному ринку (Forex) з консервативним і дисциплінованим підходом.
Я торгую вибірково, уникаю надмірної кількості угод і заходжу тільки тоді, коли є чіткий та якісний сигнал. Пріоритет — збереження капіталу і стабільне зростання.
📊 Робота з основними валютними парами
⚖️ Жорсткий ризик-менеджмент у кожній угоді
🛡️ Низька просадка та контроль навантаження
⏳ Якість важливіша за кількість угод
Підходить для тих, хто шукає обережний і системний підхід до трейдингу без зайвого ризику.
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EUR
EUR