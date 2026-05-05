Цей сигнал сфокусований виключно на валютному ринку (Forex) з консервативним і дисциплінованим підходом.

Я торгую вибірково, уникаю надмірної кількості угод і заходжу тільки тоді, коли є чіткий та якісний сигнал. Пріоритет — збереження капіталу і стабільне зростання.

📊 Робота з основними валютними парами

⚖️ Жорсткий ризик-менеджмент у кожній угоді

🛡️ Низька просадка та контроль навантаження

⏳ Якість важливіша за кількість угод

Підходить для тих, хто шукає обережний і системний підхід до трейдингу без зайвого ризику.