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信号 / MetaTrader 4 / Forex slowmo
Pavlo Andrash

Forex slowmo

Pavlo Andrash
Pavlo Andrash

Pavlo Andrash

5 (1)
I am 25 years old, of which I have been trading on the market for about 7 years,
the average annual profit on trading is from 13 to 22% of income.
I came to the MQL site in order to share my trading strategies and automated trading systems
1 产品 3 信号 1 评论
0条评论
89
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -38%
TeleTrade-NoDealingDesk
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
80
盈利交易:
71 (88.75%)
亏损交易:
9 (11.25%)
最好交易:
29.84 EUR
最差交易:
-749.56 EUR
毛利:
524.69 EUR (56 861 pips)
毛利亏损:
-2 259.14 EUR (7 356 pips)
最大连续赢利:
43 (349.32 EUR)
最大连续盈利:
349.32 EUR (43)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
87.14%
最大入金加载:
0.54%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
13 天
采收率:
-0.78
长期交易:
7 (8.75%)
短期交易:
73 (91.25%)
利润因子:
0.23
预期回报:
-21.68 EUR
平均利润:
7.39 EUR
平均损失:
-251.02 EUR
最大连续失误:
3 (-2 235.11 EUR)
最大连续亏损:
-2 235.11 EUR (3)
每月增长:
1.84%
年度预测:
25.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 235.11 EUR
最大值:
2 235.11 EUR (49.67%)
相对跌幅:
结余:
49.67% (2 235.11 EUR)
净值:
1.02% (26.22 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 43
EURNZD 11
AUDUSD 11
GBPUSD 9
AUDCAD 3
AUDNZD 2
XAGUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 302
EURNZD 56
AUDUSD 119
GBPUSD -2.5K
AUDCAD 10
AUDNZD 5
XAGUSD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 24K
EURNZD 10K
AUDUSD 13K
GBPUSD -785
AUDCAD 1.7K
AUDNZD 1.1K
XAGUSD 453
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +29.84 EUR
最差交易: -750 EUR
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +349.32 EUR
最大连续亏损: -2 235.11 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TeleTrade-NoDealingDesk 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 8
JAFX-Real3
0.11 × 9
QtradeFX-Live1
0.40 × 5
FXPIG-LIVE
0.43 × 199
MEXIntGroup-Real
0.53 × 590
Axi-US09-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.18 × 370
ICMarketsSC-Live10
1.29 × 17
SimpleFX-LiveUK
1.71 × 31
Alpari-ECN1
2.00 × 1
FxPro.com-Real05
2.00 × 10
OANDA-v20 Live
2.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
2.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
2.07 × 362
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.25 × 4
13 更多...
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This signal is focused exclusively on the Forex market, with a conservative and disciplined trading approach.

I trade selectively, avoiding overtrading and entering only when the setup meets strict criteria. The priority is capital preservation first, then steady growth.

📊 Trading major currency pairs only
⚖️ Strict risk management on every position
🛡️ Low drawdown, controlled exposure
⏳ Patience over frequency — quality over quantity

Designed for those who prefer a careful, long-term approach to trading rather than aggressive strategies.


没有评论
2026.07.08 08:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.26 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.28 11:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.27 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 09:33
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 3.2% of days out of the 532 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 09:33
80% of trades performed within 8 days. This comprises 1.5% of days out of the 532 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Forex slowmo
每月30 USD
-38%
0
0
USD
2.7K
EUR
89
0%
80
88%
87%
0.23
-21.68
EUR
50%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载