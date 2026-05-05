- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
80
盈利交易:
71 (88.75%)
亏损交易:
9 (11.25%)
最好交易:
29.84 EUR
最差交易:
-749.56 EUR
毛利:
524.69 EUR (56 861 pips)
毛利亏损:
-2 259.14 EUR (7 356 pips)
最大连续赢利:
43 (349.32 EUR)
最大连续盈利:
349.32 EUR (43)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
87.14%
最大入金加载:
0.54%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
13 天
采收率:
-0.78
长期交易:
7 (8.75%)
短期交易:
73 (91.25%)
利润因子:
0.23
预期回报:
-21.68 EUR
平均利润:
7.39 EUR
平均损失:
-251.02 EUR
最大连续失误:
3 (-2 235.11 EUR)
最大连续亏损:
-2 235.11 EUR (3)
每月增长:
1.84%
年度预测:
25.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 235.11 EUR
最大值:
2 235.11 EUR (49.67%)
相对跌幅:
结余:
49.67% (2 235.11 EUR)
净值:
1.02% (26.22 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|43
|EURNZD
|11
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|302
|EURNZD
|56
|AUDUSD
|119
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|5
|XAGUSD
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|24K
|EURNZD
|10K
|AUDUSD
|13K
|GBPUSD
|-785
|AUDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|1.1K
|XAGUSD
|453
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.84 EUR
最差交易: -750 EUR
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +349.32 EUR
最大连续亏损: -2 235.11 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TeleTrade-NoDealingDesk 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 8
|
JAFX-Real3
|0.11 × 9
|
QtradeFX-Live1
|0.40 × 5
|
FXPIG-LIVE
|0.43 × 199
|
MEXIntGroup-Real
|0.53 × 590
|
Axi-US09-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|1.18 × 370
|
ICMarketsSC-Live10
|1.29 × 17
|
SimpleFX-LiveUK
|1.71 × 31
|
Alpari-ECN1
|2.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|2.00 × 10
|
OANDA-v20 Live
|2.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|2.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|2.07 × 362
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.25 × 4
This signal is focused exclusively on the Forex market, with a conservative and disciplined trading approach.
I trade selectively, avoiding overtrading and entering only when the setup meets strict criteria. The priority is capital preservation first, then steady growth.
📊 Trading major currency pairs only
⚖️ Strict risk management on every position
🛡️ Low drawdown, controlled exposure
⏳ Patience over frequency — quality over quantity
Designed for those who prefer a careful, long-term approach to trading rather than aggressive strategies.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-38%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
89
0%
80
88%
87%
0.23
-21.68
EUR
EUR
50%
1:500