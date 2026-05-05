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Rishi Ganesh B R

Homem

Rishi Ganesh B R
Rishi Ganesh B R

Rishi Ganesh B R

0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 95 USD в месяц
прирост с 2026 -58%
NordFX-Real4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
180
Прибыльных трейдов:
118 (65.55%)
Убыточных трейдов:
62 (34.44%)
Лучший трейд:
18.24 USD
Худший трейд:
-13.43 USD
Общая прибыль:
414.97 USD (76 007 pips)
Общий убыток:
-378.31 USD (32 985 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (81.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.67 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
56.83%
Макс. загрузка депозита:
480.95%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
103 (57.22%)
Коротких трейдов:
77 (42.78%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-6.10 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-141.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.68 USD (14)
Прирост в месяц:
-42.25%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.74 USD
Максимальная:
141.68 USD (86.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.64% (141.68 USD)
По эквити:
94.83% (53.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 19
EURUSD 19
GBPAUD 16
EURNZD 16
EURCAD 15
AUDNZD 15
GBPNZD 11
EURJPY 9
USDCAD 9
EURGBP 6
AUDJPY 6
USDZAR 5
CADCHF 5
CADJPY 4
GBPCAD 4
NZDJPY 4
USDJPY 3
USDCHF 2
GBPCHF 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
NZDUSD 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 37
EURUSD -127
GBPAUD -14
EURNZD -66
EURCAD 93
AUDNZD -6
GBPNZD 11
EURJPY 23
USDCAD -17
EURGBP 4
AUDJPY 10
USDZAR 25
CADCHF 5
CADJPY 19
GBPCAD 10
NZDJPY 15
USDJPY 0
USDCHF 3
GBPCHF 1
GBPJPY 18
GBPUSD 6
AUDUSD 1
EURCHF -13
NZDUSD 0
AUDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 4K
EURUSD -6.3K
GBPAUD -1.3K
EURNZD -6.5K
EURCAD 9.1K
AUDNZD -1.8K
GBPNZD 1.8K
EURJPY 3.6K
USDCAD -106
EURGBP 330
AUDJPY 1.6K
USDZAR 33K
CADCHF 339
CADJPY 638
GBPCAD 1.5K
NZDJPY 1.3K
USDJPY 139
USDCHF 229
GBPCHF 41
GBPJPY 913
GBPUSD 596
AUDUSD 106
EURCHF -209
NZDUSD -24
AUDCHF 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.24 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +81.58 USD
Макс. убыток в серии: -141.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NordFX-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CedarLLC-Real2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 21
Tickmill-Live05
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.05 × 19
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 301
EightcapLtd-Real2
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live27
0.14 × 37
ICMarketsSC-Live32
0.20 × 100
TickmillUK-Live03
0.26 × 724
ICMarketsSC-Live25
0.29 × 45
InfinoxCapital-Live04
0.33 × 3
XMGlobal-Real 23
0.43 × 187
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 270
FXCM-AUDReal01
0.64 × 14
Exness-Real18
0.98 × 233
ZeroMarkets-Live
1.08 × 272
ScopeMarkets-Live
1.23 × 66
еще 20...
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Нет отзывов
2026.08.06 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 15:49
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 12:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 09:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 00:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.13 19:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 17:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 16:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.26 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 21:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 19:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Homem
95 USD в месяц
-58%
0
0
USD
8
USD
14
0%
180
65%
57%
1.09
0.20
USD
95%
1:500
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