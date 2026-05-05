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- Просадка
Всего трейдов:
180
Прибыльных трейдов:
118 (65.55%)
Убыточных трейдов:
62 (34.44%)
Лучший трейд:
18.24 USD
Худший трейд:
-13.43 USD
Общая прибыль:
414.97 USD (76 007 pips)
Общий убыток:
-378.31 USD (32 985 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (81.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.67 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
56.83%
Макс. загрузка депозита:
480.95%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
103 (57.22%)
Коротких трейдов:
77 (42.78%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-6.10 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-141.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.68 USD (14)
Прирост в месяц:
-42.25%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.74 USD
Максимальная:
141.68 USD (86.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.64% (141.68 USD)
По эквити:
94.83% (53.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|19
|EURUSD
|19
|GBPAUD
|16
|EURNZD
|16
|EURCAD
|15
|AUDNZD
|15
|GBPNZD
|11
|EURJPY
|9
|USDCAD
|9
|EURGBP
|6
|AUDJPY
|6
|USDZAR
|5
|CADCHF
|5
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|4
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|2
|NZDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|37
|EURUSD
|-127
|GBPAUD
|-14
|EURNZD
|-66
|EURCAD
|93
|AUDNZD
|-6
|GBPNZD
|11
|EURJPY
|23
|USDCAD
|-17
|EURGBP
|4
|AUDJPY
|10
|USDZAR
|25
|CADCHF
|5
|CADJPY
|19
|GBPCAD
|10
|NZDJPY
|15
|USDJPY
|0
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|18
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|1
|EURCHF
|-13
|NZDUSD
|0
|AUDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|4K
|EURUSD
|-6.3K
|GBPAUD
|-1.3K
|EURNZD
|-6.5K
|EURCAD
|9.1K
|AUDNZD
|-1.8K
|GBPNZD
|1.8K
|EURJPY
|3.6K
|USDCAD
|-106
|EURGBP
|330
|AUDJPY
|1.6K
|USDZAR
|33K
|CADCHF
|339
|CADJPY
|638
|GBPCAD
|1.5K
|NZDJPY
|1.3K
|USDJPY
|139
|USDCHF
|229
|GBPCHF
|41
|GBPJPY
|913
|GBPUSD
|596
|AUDUSD
|106
|EURCHF
|-209
|NZDUSD
|-24
|AUDCHF
|39
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.24 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +81.58 USD
Макс. убыток в серии: -141.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NordFX-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 21
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.05 × 19
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 301
|
EightcapLtd-Real2
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live27
|0.14 × 37
|
ICMarketsSC-Live32
|0.20 × 100
|
TickmillUK-Live03
|0.26 × 724
|
ICMarketsSC-Live25
|0.29 × 45
|
InfinoxCapital-Live04
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 23
|0.43 × 187
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 270
|
FXCM-AUDReal01
|0.64 × 14
|
Exness-Real18
|0.98 × 233
|
ZeroMarkets-Live
|1.08 × 272
|
ScopeMarkets-Live
|1.23 × 66
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
95 USD в месяц
-58%
0
0
USD
USD
8
USD
USD
14
0%
180
65%
57%
1.09
0.20
USD
USD
95%
1:500