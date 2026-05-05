- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
182
盈利交易:
118 (64.83%)
亏损交易:
64 (35.16%)
最好交易:
18.24 USD
最差交易:
-13.43 USD
毛利:
414.97 USD (76 007 pips)
毛利亏损:
-386.14 USD (33 321 pips)
最大连续赢利:
26 (81.58 USD)
最大连续盈利:
90.67 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
57.85%
最大入金加载:
480.95%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.20
长期交易:
103 (56.59%)
短期交易:
79 (43.41%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
3.52 USD
平均损失:
-6.03 USD
最大连续失误:
14 (-141.68 USD)
最大连续亏损:
-141.68 USD (14)
每月增长:
-95.51%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14.74 USD
最大值:
141.68 USD (86.50%)
相对跌幅:
结余:
99.54% (108.40 USD)
净值:
94.83% (53.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|19
|EURUSD
|19
|GBPAUD
|16
|EURNZD
|16
|EURCAD
|15
|AUDNZD
|15
|GBPNZD
|11
|EURJPY
|9
|USDCAD
|9
|EURGBP
|6
|AUDJPY
|6
|USDZAR
|5
|CADCHF
|5
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|4
|NZDJPY
|4
|EURCHF
|4
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|37
|EURUSD
|-127
|GBPAUD
|-14
|EURNZD
|-66
|EURCAD
|93
|AUDNZD
|-6
|GBPNZD
|11
|EURJPY
|23
|USDCAD
|-17
|EURGBP
|4
|AUDJPY
|10
|USDZAR
|25
|CADCHF
|5
|CADJPY
|19
|GBPCAD
|10
|NZDJPY
|15
|EURCHF
|-21
|USDJPY
|0
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|18
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|0
|AUDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|4K
|EURUSD
|-6.3K
|GBPAUD
|-1.3K
|EURNZD
|-6.5K
|EURCAD
|9.1K
|AUDNZD
|-1.8K
|GBPNZD
|1.8K
|EURJPY
|3.6K
|USDCAD
|-106
|EURGBP
|330
|AUDJPY
|1.6K
|USDZAR
|33K
|CADCHF
|339
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|638
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|1.5K
|NZDJPY
|1.3K
|EURCHF
|-545
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|139
|USDCHF
|229
|GBPCHF
|41
|GBPJPY
|913
|GBPUSD
|596
|AUDUSD
|106
|NZDUSD
|-24
|AUDCHF
|39
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.24 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +81.58 USD
最大连续亏损: -141.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NordFX-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 21
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.05 × 19
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 301
|
EightcapLtd-Real2
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live27
|0.14 × 37
|
ICMarketsSC-Live32
|0.20 × 100
|
TickmillUK-Live03
|0.26 × 724
|
ICMarketsSC-Live25
|0.29 × 45
|
InfinoxCapital-Live04
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 23
|0.43 × 187
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 270
|
FXCM-AUDReal01
|0.64 × 14
|
Exness-Real18
|0.98 × 233
|
ZeroMarkets-Live
|1.08 × 272
|
ScopeMarkets-Live
|1.23 × 66
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月95 USD
-98%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
15
0%
182
64%
58%
1.07
0.16
USD
USD
100%
1:500