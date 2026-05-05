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信号 / MetaTrader 4 / Homem
Rishi Ganesh B R

Homem

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118 (64.83%)
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64 (35.16%)
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毛利:
414.97 USD (76 007 pips)
毛利亏损:
-386.14 USD (33 321 pips)
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26 (81.58 USD)
最大连续盈利:
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夏普比率:
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最近交易:
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每周交易:
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2 天
采收率:
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长期交易:
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短期交易:
79 (43.41%)
利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 19
EURUSD 19
GBPAUD 16
EURNZD 16
EURCAD 15
AUDNZD 15
GBPNZD 11
EURJPY 9
USDCAD 9
EURGBP 6
AUDJPY 6
USDZAR 5
CADCHF 5
CADJPY 4
GBPCAD 4
NZDJPY 4
EURCHF 4
USDJPY 3
USDCHF 2
GBPCHF 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 37
EURUSD -127
GBPAUD -14
EURNZD -66
EURCAD 93
AUDNZD -6
GBPNZD 11
EURJPY 23
USDCAD -17
EURGBP 4
AUDJPY 10
USDZAR 25
CADCHF 5
CADJPY 19
GBPCAD 10
NZDJPY 15
EURCHF -21
USDJPY 0
USDCHF 3
GBPCHF 1
GBPJPY 18
GBPUSD 6
AUDUSD 1
NZDUSD 0
AUDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 4K
EURUSD -6.3K
GBPAUD -1.3K
EURNZD -6.5K
EURCAD 9.1K
AUDNZD -1.8K
GBPNZD 1.8K
EURJPY 3.6K
USDCAD -106
EURGBP 330
AUDJPY 1.6K
USDZAR 33K
CADCHF 339
CADJPY 638
GBPCAD 1.5K
NZDJPY 1.3K
EURCHF -545
USDJPY 139
USDCHF 229
GBPCHF 41
GBPJPY 913
GBPUSD 596
AUDUSD 106
NZDUSD -24
AUDCHF 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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Alpari-Pro.ECN2
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TitanFX-05
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Tickmill-Live09
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ICMarketsSC-Live05
0.05 × 19
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 301
EightcapLtd-Real2
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live27
0.14 × 37
ICMarketsSC-Live32
0.20 × 100
TickmillUK-Live03
0.26 × 724
ICMarketsSC-Live25
0.29 × 45
InfinoxCapital-Live04
0.33 × 3
XMGlobal-Real 23
0.43 × 187
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 270
FXCM-AUDReal01
0.64 × 14
Exness-Real18
0.98 × 233
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2026.08.12 22:42
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2026.08.12 21:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 15:40
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 00:35
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 18:33
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2026.08.11 17:32
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 15:49
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 12:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 09:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 00:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.13 19:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 17:46
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2026.07.07 16:46
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