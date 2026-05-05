- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
180
Profit Trades:
118 (65.55%)
Loss Trades:
62 (34.44%)
Best trade:
18.24 USD
Worst trade:
-13.43 USD
Gross Profit:
414.97 USD (76 007 pips)
Gross Loss:
-378.31 USD (32 985 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (81.58 USD)
Maximal consecutive profit:
90.67 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
56.83%
Max deposit load:
480.95%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
23
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.26
Long Trades:
103 (57.22%)
Short Trades:
77 (42.78%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
0.20 USD
Average Profit:
3.52 USD
Average Loss:
-6.10 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-141.68 USD)
Maximal consecutive loss:
-141.68 USD (14)
Monthly growth:
-42.25%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
14.74 USD
Maximal:
141.68 USD (86.50%)
Relative drawdown:
By Balance:
91.64% (141.68 USD)
By Equity:
94.83% (53.25 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURAUD
|19
|EURUSD
|19
|GBPAUD
|16
|EURNZD
|16
|EURCAD
|15
|AUDNZD
|15
|GBPNZD
|11
|EURJPY
|9
|USDCAD
|9
|EURGBP
|6
|AUDJPY
|6
|USDZAR
|5
|CADCHF
|5
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|4
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|2
|NZDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|37
|EURUSD
|-127
|GBPAUD
|-14
|EURNZD
|-66
|EURCAD
|93
|AUDNZD
|-6
|GBPNZD
|11
|EURJPY
|23
|USDCAD
|-17
|EURGBP
|4
|AUDJPY
|10
|USDZAR
|25
|CADCHF
|5
|CADJPY
|19
|GBPCAD
|10
|NZDJPY
|15
|USDJPY
|0
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|18
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|1
|EURCHF
|-13
|NZDUSD
|0
|AUDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|4K
|EURUSD
|-6.3K
|GBPAUD
|-1.3K
|EURNZD
|-6.5K
|EURCAD
|9.1K
|AUDNZD
|-1.8K
|GBPNZD
|1.8K
|EURJPY
|3.6K
|USDCAD
|-106
|EURGBP
|330
|AUDJPY
|1.6K
|USDZAR
|33K
|CADCHF
|339
|CADJPY
|638
|GBPCAD
|1.5K
|NZDJPY
|1.3K
|USDJPY
|139
|USDCHF
|229
|GBPCHF
|41
|GBPJPY
|913
|GBPUSD
|596
|AUDUSD
|106
|EURCHF
|-209
|NZDUSD
|-24
|AUDCHF
|39
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +18.24 USD
Worst trade: -13 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +81.58 USD
Maximal consecutive loss: -141.68 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "NordFX-Real4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 21
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.05 × 19
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 301
|
EightcapLtd-Real2
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live27
|0.14 × 37
|
ICMarketsSC-Live32
|0.20 × 100
|
TickmillUK-Live03
|0.26 × 724
|
ICMarketsSC-Live25
|0.29 × 45
|
InfinoxCapital-Live04
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 23
|0.43 × 187
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 270
|
FXCM-AUDReal01
|0.64 × 14
|
Exness-Real18
|0.98 × 233
|
ZeroMarkets-Live
|1.08 × 272
|
ScopeMarkets-Live
|1.23 × 66
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
95 USD per month
-58%
0
0
USD
USD
8
USD
USD
14
0%
180
65%
57%
1.09
0.20
USD
USD
95%
1:500