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Rishi Ganesh B R

Homem

Rishi Ganesh B R
Rishi Ganesh B R

Rishi Ganesh B R

0 reviews
14 weeks
0 / 0 USD
Copy for 95 USD per month
growth since 2026 -58%
NordFX-Real4
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
180
Profit Trades:
118 (65.55%)
Loss Trades:
62 (34.44%)
Best trade:
18.24 USD
Worst trade:
-13.43 USD
Gross Profit:
414.97 USD (76 007 pips)
Gross Loss:
-378.31 USD (32 985 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (81.58 USD)
Maximal consecutive profit:
90.67 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
56.83%
Max deposit load:
480.95%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
23
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.26
Long Trades:
103 (57.22%)
Short Trades:
77 (42.78%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
0.20 USD
Average Profit:
3.52 USD
Average Loss:
-6.10 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-141.68 USD)
Maximal consecutive loss:
-141.68 USD (14)
Monthly growth:
-42.25%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
14.74 USD
Maximal:
141.68 USD (86.50%)
Relative drawdown:
By Balance:
91.64% (141.68 USD)
By Equity:
94.83% (53.25 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURAUD 19
EURUSD 19
GBPAUD 16
EURNZD 16
EURCAD 15
AUDNZD 15
GBPNZD 11
EURJPY 9
USDCAD 9
EURGBP 6
AUDJPY 6
USDZAR 5
CADCHF 5
CADJPY 4
GBPCAD 4
NZDJPY 4
USDJPY 3
USDCHF 2
GBPCHF 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
NZDUSD 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 37
EURUSD -127
GBPAUD -14
EURNZD -66
EURCAD 93
AUDNZD -6
GBPNZD 11
EURJPY 23
USDCAD -17
EURGBP 4
AUDJPY 10
USDZAR 25
CADCHF 5
CADJPY 19
GBPCAD 10
NZDJPY 15
USDJPY 0
USDCHF 3
GBPCHF 1
GBPJPY 18
GBPUSD 6
AUDUSD 1
EURCHF -13
NZDUSD 0
AUDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 4K
EURUSD -6.3K
GBPAUD -1.3K
EURNZD -6.5K
EURCAD 9.1K
AUDNZD -1.8K
GBPNZD 1.8K
EURJPY 3.6K
USDCAD -106
EURGBP 330
AUDJPY 1.6K
USDZAR 33K
CADCHF 339
CADJPY 638
GBPCAD 1.5K
NZDJPY 1.3K
USDJPY 139
USDCHF 229
GBPCHF 41
GBPJPY 913
GBPUSD 596
AUDUSD 106
EURCHF -209
NZDUSD -24
AUDCHF 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +18.24 USD
Worst trade: -13 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +81.58 USD
Maximal consecutive loss: -141.68 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "NordFX-Real4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

CedarLLC-Real2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 21
Tickmill-Live05
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.05 × 19
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 301
EightcapLtd-Real2
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live27
0.14 × 37
ICMarketsSC-Live32
0.20 × 100
TickmillUK-Live03
0.26 × 724
ICMarketsSC-Live25
0.29 × 45
InfinoxCapital-Live04
0.33 × 3
XMGlobal-Real 23
0.43 × 187
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 270
FXCM-AUDReal01
0.64 × 14
Exness-Real18
0.98 × 233
ZeroMarkets-Live
1.08 × 272
ScopeMarkets-Live
1.23 × 66
20 more...
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No reviews
2026.08.06 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 15:49
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 12:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 09:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 00:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.13 19:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 17:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 16:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.26 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 21:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 19:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Homem
95 USD per month
-58%
0
0
USD
8
USD
14
0%
180
65%
57%
1.09
0.20
USD
95%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.