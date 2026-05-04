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Сигналы / MetaTrader 5 / Real AI Live Engine
Antoine Melhem

Real AI Live Engine

Antoine Melhem
Antoine Melhem

Antoine Melhem

4.6 (44)
Dr. Antoine Melhem
PhD in Business Administration | MSc in Computer Science
Senior Network Engineer and Algorithmic Trader
9 продуктов 2 сигнала 3 комментария
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2026 210%
FPMarketsSC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
53 (71.62%)
Убыточных трейдов:
21 (28.38%)
Лучший трейд:
347.20 USD
Худший трейд:
-101.65 USD
Общая прибыль:
1 742.27 USD (51 571 pips)
Общий убыток:
-635.08 USD (29 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (636.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
636.49 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
4.42%
Макс. загрузка депозита:
17.07%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
7.49
Длинных трейдов:
74 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.74
Мат. ожидание:
14.96 USD
Средняя прибыль:
32.87 USD
Средний убыток:
-30.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-129.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.61 USD (4)
Прирост в месяц:
107.45%
Годовой прогноз:
1 303.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
147.84 USD (13.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.27% (147.84 USD)
По эквити:
15.25% (119.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 72
XAUUSD.r 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
XAUUSD.r 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
XAUUSD.r 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +347.20 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +636.49 USD
Макс. убыток в серии: -129.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsSC-Live
13.05 × 294
Exness-MT5Real31
17.91 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
18.23 × 22
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Golden Kingdom Expert Advisor pre-launch
Нет отзывов
2026.08.02 23:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 20:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 01:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 22:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 01:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 22:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 23:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.12 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 20:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 21:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 03:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.03 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Real AI Live Engine
300 USD в месяц
210%
0
0
USD
1.2K
USD
15
100%
74
71%
4%
2.74
14.96
USD
15%
1:500
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