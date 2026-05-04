- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
53 (71.62%)
Убыточных трейдов:
21 (28.38%)
Лучший трейд:
347.20 USD
Худший трейд:
-101.65 USD
Общая прибыль:
1 742.27 USD (51 571 pips)
Общий убыток:
-635.08 USD (29 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (636.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
636.49 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
4.42%
Макс. загрузка депозита:
17.07%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
7.49
Длинных трейдов:
74 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.74
Мат. ожидание:
14.96 USD
Средняя прибыль:
32.87 USD
Средний убыток:
-30.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-129.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.61 USD (4)
Прирост в месяц:
107.45%
Годовой прогноз:
1 303.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
147.84 USD (13.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.27% (147.84 USD)
По эквити:
15.25% (119.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|XAUUSD.r
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|XAUUSD.r
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|XAUUSD.r
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +347.20 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +636.49 USD
Макс. убыток в серии: -129.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsSC-Live
|13.05 × 294
|
Exness-MT5Real31
|17.91 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-4
|18.23 × 22
Golden Kingdom Expert Advisor pre-launch
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
210%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
15
100%
74
71%
4%
2.74
14.96
USD
USD
15%
1:500