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Antoine Melhem

Real AI Live Engine

Antoine Melhem
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4.6 (44)
Dr. Antoine Melhem
PhD in Business Administration | MSc in Computer Science
Senior Network Engineer and Algorithmic Trader
9 产品 3 信号 3 评论
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交易:
78
盈利交易:
57 (73.07%)
亏损交易:
21 (26.92%)
最好交易:
347.20 USD
最差交易:
-101.65 USD
毛利:
1 925.61 USD (53 844 pips)
毛利亏损:
-635.08 USD (29 386 pips)
最大连续赢利:
24 (636.49 USD)
最大连续盈利:
636.49 USD (24)
夏普比率:
0.22
交易活动:
4.42%
最大入金加载:
17.07%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
8.73
长期交易:
78 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.03
预期回报:
16.55 USD
平均利润:
33.78 USD
平均损失:
-30.24 USD
最大连续失误:
4 (-129.61 USD)
最大连续亏损:
-129.61 USD (4)
每月增长:
138.86%
年度预测:
1 684.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
147.84 USD (13.67%)
相对跌幅:
结余:
14.27% (147.84 USD)
净值:
15.25% (119.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 76
XAUUSD.r 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.3K
XAUUSD.r 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 22K
XAUUSD.r 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +347.20 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +636.49 USD
最大连续亏损: -129.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Exness-MT5Real31
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ICMarketsSC-MT5-4
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没有评论
2026.08.02 23:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 20:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 01:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 22:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 01:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 22:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 23:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.12 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 20:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 21:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 03:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.03 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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