- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
57 (73.07%)
亏损交易:
21 (26.92%)
最好交易:
347.20 USD
最差交易:
-101.65 USD
毛利:
1 925.61 USD (53 844 pips)
毛利亏损:
-635.08 USD (29 386 pips)
最大连续赢利:
24 (636.49 USD)
最大连续盈利:
636.49 USD (24)
夏普比率:
0.22
交易活动:
4.42%
最大入金加载:
17.07%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
8.73
长期交易:
78 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.03
预期回报:
16.55 USD
平均利润:
33.78 USD
平均损失:
-30.24 USD
最大连续失误:
4 (-129.61 USD)
最大连续亏损:
-129.61 USD (4)
每月增长:
138.86%
年度预测:
1 684.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
147.84 USD (13.67%)
相对跌幅:
结余:
14.27% (147.84 USD)
净值:
15.25% (119.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAUUSD.r
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|XAUUSD.r
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|22K
|XAUUSD.r
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +347.20 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +636.49 USD
最大连续亏损: -129.61 USD
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
256%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
15
100%
78
73%
4%
3.03
16.55
USD
USD
15%
1:500