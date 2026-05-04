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Сигналы / MetaTrader 4 / XAU DLS
Jian Guang Chen

XAU DLS

Jian Guang Chen
Jian Guang Chen

Jian Guang Chen

0 отзывов
Надежность
18 недель
1 / 3.7K USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2026 324%
DLSMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
78 (76.47%)
Убыточных трейдов:
24 (23.53%)
Лучший трейд:
25.95 USD
Худший трейд:
-10.10 USD
Общая прибыль:
287.13 USD (10 759 pips)
Общий убыток:
-69.69 USD (2 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (53.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.95 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
17.07%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
11 секунд
Фактор восстановления:
15.11
Длинных трейдов:
47 (46.08%)
Коротких трейдов:
55 (53.92%)
Профит фактор:
4.12
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
-2.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-11.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.39 USD (3)
Прирост в месяц:
45.51%
Годовой прогноз:
552.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.39 USD (9.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.24% (11.44 USD)
По эквити:
1.90% (2.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 76
BTCUSD 26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 215
BTCUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8K
BTCUSD 417
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.95 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +53.95 USD
Макс. убыток в серии: -11.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DLSMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
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 以交易黄金为主，每次只交易一个订单，并且每个订单都有严格止损止盈，稳定盈利的趋势交易策略，适合低风险偏好用户
Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 18:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 16:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 02:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 21:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 12:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.27 15:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.25 23:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.09 16:09
No swaps are charged
2026.06.09 16:09
No swaps are charged
2026.06.09 09:05
No swaps are charged on the signal account
2026.05.28 03:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.28 02:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.22 17:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.18 09:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU DLS
38 USD в месяц
324%
1
3.7K
USD
285
USD
18
99%
102
76%
0%
4.12
2.13
USD
10%
1:500
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