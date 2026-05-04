- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
78 (76.47%)
Убыточных трейдов:
24 (23.53%)
Лучший трейд:
25.95 USD
Худший трейд:
-10.10 USD
Общая прибыль:
287.13 USD (10 759 pips)
Общий убыток:
-69.69 USD (2 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (53.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.95 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
17.07%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
11 секунд
Фактор восстановления:
15.11
Длинных трейдов:
47 (46.08%)
Коротких трейдов:
55 (53.92%)
Профит фактор:
4.12
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
-2.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-11.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.39 USD (3)
Прирост в месяц:
45.51%
Годовой прогноз:
552.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.39 USD (9.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.24% (11.44 USD)
По эквити:
1.90% (2.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|BTCUSD
|26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|215
|BTCUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8K
|BTCUSD
|417
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.95 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +53.95 USD
Макс. убыток в серии: -11.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DLSMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
以交易黄金为主，每次只交易一个订单，并且每个订单都有严格止损止盈，稳定盈利的趋势交易策略，适合低风险偏好用户
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
38 USD в месяц
324%
1
3.7K
USD
USD
285
USD
USD
18
99%
102
76%
0%
4.12
2.13
USD
USD
10%
1:500