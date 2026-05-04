- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
103
盈利交易:
79 (76.69%)
亏损交易:
24 (23.30%)
最好交易:
25.95 USD
最差交易:
-10.10 USD
毛利:
293.85 USD (10 874 pips)
毛利亏损:
-69.69 USD (2 365 pips)
最大连续赢利:
8 (60.67 USD)
最大连续盈利:
60.67 USD (8)
夏普比率:
0.42
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
17.07%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
11 秒
采收率:
15.58
长期交易:
48 (46.60%)
短期交易:
55 (53.40%)
利润因子:
4.22
预期回报:
2.18 USD
平均利润:
3.72 USD
平均损失:
-2.90 USD
最大连续失误:
4 (-11.44 USD)
最大连续亏损:
-14.39 USD (3)
每月增长:
49.60%
年度预测:
603.38%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14.39 USD (9.21%)
相对跌幅:
结余:
10.24% (11.44 USD)
净值:
1.90% (2.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|222
|BTCUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.1K
|BTCUSD
|417
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.95 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +60.67 USD
最大连续亏损: -11.44 USD
以交易黄金为主，每次只交易一个订单，并且每个订单都有严格止损止盈，稳定盈利的趋势交易策略，适合低风险偏好用户
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月38 USD
334%
1
3.6K
USD
USD
295
USD
USD
19
99%
103
76%
0%
4.21
2.18
USD
USD
10%
1:500