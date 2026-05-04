- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
82 (62.12%)
Убыточных трейдов:
50 (37.88%)
Лучший трейд:
19.50 USD
Худший трейд:
-22.56 USD
Общая прибыль:
224.57 USD (21 406 pips)
Общий убыток:
-135.62 USD (8 907 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (45.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.94 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
0.41%
Макс. загрузка депозита:
35.04%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
45 (34.09%)
Коротких трейдов:
87 (65.91%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-2.71 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-10.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.84 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.36%
Годовой прогноз:
-4.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.31 USD
Максимальная:
50.42 USD (26.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.63% (50.39 USD)
По эквити:
7.18% (12.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|89
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.50 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +45.98 USD
Макс. убыток в серии: -10.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
84%
0
0
USD
USD
212
USD
USD
15
100%
132
62%
0%
1.65
0.67
USD
USD
26%
1:500