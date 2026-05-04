- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
135
盈利交易:
85 (62.96%)
亏损交易:
50 (37.04%)
最好交易:
19.50 USD
最差交易:
-22.56 USD
毛利:
230.53 USD (22 010 pips)
毛利亏损:
-135.71 USD (8 907 pips)
最大连续赢利:
17 (51.94 USD)
最大连续盈利:
51.94 USD (17)
夏普比率:
0.18
交易活动:
0.41%
最大入金加载:
35.04%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
1.88
长期交易:
48 (35.56%)
短期交易:
87 (64.44%)
利润因子:
1.70
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
2.71 USD
平均损失:
-2.71 USD
最大连续失误:
6 (-10.26 USD)
最大连续亏损:
-25.84 USD (2)
每月增长:
0.54%
年度预测:
6.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.31 USD
最大值:
50.42 USD (26.02%)
相对跌幅:
结余:
25.63% (50.39 USD)
净值:
7.18% (12.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|95
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.50 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +51.94 USD
最大连续亏损: -10.26 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
89%
0
0
USD
USD
218
USD
USD
15
100%
135
62%
0%
1.69
0.70
USD
USD
26%
1:500