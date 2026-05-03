СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Darwin IRHP
Daniele Finotello

Darwin IRHP

Daniele Finotello
Daniele Finotello

Daniele Finotello

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 29%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
333 (57.31%)
Убыточных трейдов:
248 (42.69%)
Лучший трейд:
38 960.85 USD
Худший трейд:
-195 152.91 USD
Общая прибыль:
564 760.19 USD (348 619 pips)
Общий убыток:
-536 063.57 USD (244 841 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (74 979.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
80 017.20 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
39.82%
Макс. загрузка депозита:
194.55%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
365 (62.82%)
Коротких трейдов:
216 (37.18%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
49.39 USD
Средняя прибыль:
1 695.98 USD
Средний убыток:
-2 161.55 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-58 580.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-202 836.29 USD (3)
Прирост в месяц:
-33.14%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 132.00 USD
Максимальная:
204 254.59 USD (66.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.72% (204 261.39 USD)
По эквити:
64.70% (192 196.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 442
XAUUSD 134
XTIUSD 4
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 105K
XAUUSD -72K
XTIUSD -3.9K
USDJPY -11
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 45K
XAUUSD 59K
XTIUSD -239
USDJPY 4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38 960.85 USD
Худший трейд: -195 153 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +74 979.59 USD
Макс. убыток в серии: -58 580.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Headway-Real
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.33 × 279
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 11...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 00:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 00:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 00:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 11:56
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 07:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 05:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 17:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 09:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 17:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 16:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 21:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 20:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 19:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwin IRHP
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
129K
USD
15
7%
581
57%
40%
1.05
49.39
USD
67%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.