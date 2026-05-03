- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
333 (57.31%)
Убыточных трейдов:
248 (42.69%)
Лучший трейд:
38 960.85 USD
Худший трейд:
-195 152.91 USD
Общая прибыль:
564 760.19 USD (348 619 pips)
Общий убыток:
-536 063.57 USD (244 841 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (74 979.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
80 017.20 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
39.82%
Макс. загрузка депозита:
194.55%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
365 (62.82%)
Коротких трейдов:
216 (37.18%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
49.39 USD
Средняя прибыль:
1 695.98 USD
Средний убыток:
-2 161.55 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-58 580.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-202 836.29 USD (3)
Прирост в месяц:
-33.14%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 132.00 USD
Максимальная:
204 254.59 USD (66.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.72% (204 261.39 USD)
По эквити:
64.70% (192 196.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|442
|XAUUSD
|134
|XTIUSD
|4
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|105K
|XAUUSD
|-72K
|XTIUSD
|-3.9K
|USDJPY
|-11
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|45K
|XAUUSD
|59K
|XTIUSD
|-239
|USDJPY
|4
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38 960.85 USD
Худший трейд: -195 153 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +74 979.59 USD
Макс. убыток в серии: -58 580.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.33 × 279
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
129K
USD
USD
15
7%
581
57%
40%
1.05
49.39
USD
USD
67%
1:200