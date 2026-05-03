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信号 / MetaTrader 5 / Darwin IRHP
Daniele Finotello

Darwin IRHP

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352 (58.27%)
亏损交易:
252 (41.72%)
最好交易:
38 960.85 USD
最差交易:
-195 152.91 USD
毛利:
585 712.31 USD (358 237 pips)
毛利亏损:
-537 673.28 USD (245 655 pips)
最大连续赢利:
28 (74 979.59 USD)
最大连续盈利:
80 017.20 USD (11)
夏普比率:
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交易活动:
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最近交易:
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长期交易:
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短期交易:
216 (35.76%)
利润因子:
1.09
预期回报:
79.53 USD
平均利润:
1 663.96 USD
平均损失:
-2 133.62 USD
最大连续失误:
35 (-58 580.00 USD)
最大连续亏损:
-202 836.29 USD (3)
每月增长:
-23.10%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
9 132.00 USD
最大值:
204 254.59 USD (66.72%)
相对跌幅:
结余:
66.72% (204 261.39 USD)
净值:
64.70% (192 196.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 457
XAUUSD 142
XTIUSD 4
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX 107K
XAUUSD -56K
XTIUSD -3.9K
USDJPY -11
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 48K
XAUUSD 65K
XTIUSD -239
USDJPY 4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +38 960.85 USD
最差交易: -195 153 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +74 979.59 USD
最大连续亏损: -58 580.00 USD

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0.00 × 1
Exness-MT5Real
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Exness-MT5Real20
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CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
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ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.33 × 279
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
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Alpari-Real01
3.00 × 1
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2026.08.06 00:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 00:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 00:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 11:56
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 07:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 05:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 17:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 09:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 17:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 16:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 21:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 20:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 19:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
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Darwin IRHP
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148K
USD
15
7%
604
58%
40%
1.08
79.53
USD
67%
1:200
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