- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
604
盈利交易:
352 (58.27%)
亏损交易:
252 (41.72%)
最好交易:
38 960.85 USD
最差交易:
-195 152.91 USD
毛利:
585 712.31 USD (358 237 pips)
毛利亏损:
-537 673.28 USD (245 655 pips)
最大连续赢利:
28 (74 979.59 USD)
最大连续盈利:
80 017.20 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
39.82%
最大入金加载:
194.55%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
54
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.24
长期交易:
388 (64.24%)
短期交易:
216 (35.76%)
利润因子:
1.09
预期回报:
79.53 USD
平均利润:
1 663.96 USD
平均损失:
-2 133.62 USD
最大连续失误:
35 (-58 580.00 USD)
最大连续亏损:
-202 836.29 USD (3)
每月增长:
-23.10%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
9 132.00 USD
最大值:
204 254.59 USD (66.72%)
相对跌幅:
结余:
66.72% (204 261.39 USD)
净值:
64.70% (192 196.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|457
|XAUUSD
|142
|XTIUSD
|4
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|107K
|XAUUSD
|-56K
|XTIUSD
|-3.9K
|USDJPY
|-11
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|48K
|XAUUSD
|65K
|XTIUSD
|-239
|USDJPY
|4
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38 960.85 USD
最差交易: -195 153 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +74 979.59 USD
最大连续亏损: -58 580.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.33 × 279
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
148K
USD
USD
15
7%
604
58%
40%
1.08
79.53
USD
USD
67%
1:200