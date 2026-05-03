- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|395
|.USTECHCash
|3
|EURUSD
|3
|.US30Cash
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|270
|.USTECHCash
|0
|EURUSD
|2
|.US30Cash
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|.USTECHCash
|232
|EURUSD
|22
|.US30Cash
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.78 × 131
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.93 × 14
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
EGlobal-Cent6
|1.21 × 14
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|1.60 × 43
Golden Sentinel 1D
— это стратегия торговли золотом, основанная на точности, дисциплине, структуре и сохранении капитала. Разработанная для совершения нескольких тщательно отобранных сделок в день, она исключает риск чрезмерной торговли и фокусируется исключительно на возможностях с высокой вероятностью успеха.
Каждая сделка защищена заранее определенными стоп-лоссом и тейк-профитом, напрямую коррелирующими со строгим соотношением риска и прибыли. Это гарантирует, что каждая позиция открывается с четким планом, контролируемым риском и без неожиданных потерь.
Стратегия разработана для сохранения капитала в любых рыночных условиях, что делает ее чрезвычайно устойчивой и предсказуемой. Ограничивая активность и обеспечивая дисциплинированное исполнение, Golden Sentinel 1D ставит во главу угла долгосрочную стабильность, а не краткосрочную агрессию.
Ее философия проста: сначала защита, потом рост. Всего одна тщательно отобранная сделка в день позволяет трейдерам сохранять полный контроль, снижать эмоциональные решения и демонстрировать устойчивые результаты на рынке золота.
Стратегия разработана для тех, кто ценит безопасность, точность и стабильные результаты.
У вас не возникнет проблем с использованием сигналов как с высоким кредитным плечом (1:500, 1:1000, 1:2000), так и с низким (1:200), поскольку для каждой позиции предусмотрены уровни фиксации прибыли и стоп-лосса, откалиброванные под ваш счет.
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