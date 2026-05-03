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Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Sentinel 1D
Moreno Vecci

Golden Sentinel 1D

Moreno Vecci
Moreno Vecci

Moreno Vecci

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 221%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
402
Прибыльных трейдов:
299 (74.37%)
Убыточных трейдов:
103 (25.62%)
Лучший трейд:
52.94 EUR
Худший трейд:
-43.28 EUR
Общая прибыль:
746.01 EUR (68 815 pips)
Общий убыток:
-507.68 EUR (50 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (29.89 EUR)
Макс. прибыль в серии:
52.94 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
5.25%
Макс. загрузка депозита:
98.34%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
2.86
Длинных трейдов:
328 (81.59%)
Коротких трейдов:
74 (18.41%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.59 EUR
Средняя прибыль:
2.50 EUR
Средний убыток:
-4.93 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-54.34 EUR)
Макс. убыток в серии:
-68.18 EUR (4)
Прирост в месяц:
66.11%
Годовой прогноз:
802.14%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.53 EUR
Максимальная:
83.19 EUR (33.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.49% (40.19 EUR)
По эквити:
31.89% (80.94 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 395
.USTECHCash 3
EURUSD 3
.US30Cash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 270
.USTECHCash 0
EURUSD 2
.US30Cash 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
.USTECHCash 232
EURUSD 22
.US30Cash -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.94 EUR
Худший трейд: -43 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +29.89 EUR
Макс. убыток в серии: -54.34 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.93 × 14
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
EGlobal-Cent6
1.21 × 14
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
еще 40...
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Golden Sentinel 1D


— это стратегия торговли золотом, основанная на точности, дисциплине, структуре и сохранении капитала. Разработанная для совершения нескольких тщательно отобранных сделок в день, она исключает риск чрезмерной торговли и фокусируется исключительно на возможностях с высокой вероятностью успеха.


Каждая сделка защищена заранее определенными стоп-лоссом и тейк-профитом, напрямую коррелирующими со строгим соотношением риска и прибыли. Это гарантирует, что каждая позиция открывается с четким планом, контролируемым риском и без неожиданных потерь.


Стратегия разработана для сохранения капитала в любых рыночных условиях, что делает ее чрезвычайно устойчивой и предсказуемой. Ограничивая активность и обеспечивая дисциплинированное исполнение, Golden Sentinel 1D ставит во главу угла долгосрочную стабильность, а не краткосрочную агрессию.


Ее философия проста: сначала защита, потом рост. Всего одна тщательно отобранная сделка в день позволяет трейдерам сохранять полный контроль, снижать эмоциональные решения и демонстрировать устойчивые результаты на рынке золота.


Стратегия разработана для тех, кто ценит безопасность, точность и стабильные результаты.


У вас не возникнет проблем с использованием сигналов как с высоким кредитным плечом (1:500, 1:1000, 1:2000), так и с низким (1:200), поскольку для каждой позиции предусмотрены уровни фиксации прибыли и стоп-лосса, откалиброванные под ваш счет.

Нет отзывов
2026.08.09 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 06:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 09:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 01:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.23 14:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 13:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 07:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.19 06:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.15 09:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.12 18:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.12 10:49
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.12 02:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.08 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Sentinel 1D
30 USD в месяц
221%
0
0
USD
358
EUR
15
84%
402
74%
5%
1.46
0.59
EUR
37%
1:300
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