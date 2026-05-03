信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Golden Sentinel 1D
Moreno Vecci

Golden Sentinel 1D

Moreno Vecci
Moreno Vecci

Moreno Vecci

1 主题 1 评论
0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 290%
RoboForex-Prime
1:300
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
439
盈利交易:
331 (75.39%)
亏损交易:
108 (24.60%)
最好交易:
52.94 EUR
最差交易:
-43.28 EUR
毛利:
832.11 EUR (79 032 pips)
毛利亏损:
-516.41 EUR (51 897 pips)
最大连续赢利:
20 (29.89 EUR)
最大连续盈利:
52.94 EUR (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
6.26%
最大入金加载:
98.34%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
101
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
3.79
长期交易:
365 (83.14%)
短期交易:
74 (16.86%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.72 EUR
平均利润:
2.51 EUR
平均损失:
-4.78 EUR
最大连续失误:
5 (-54.34 EUR)
最大连续亏损:
-68.18 EUR (4)
每月增长:
87.67%
年度预测:
1 063.67%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
33.53 EUR
最大值:
83.19 EUR (33.85%)
相对跌幅:
结余:
37.49% (40.19 EUR)
净值:
31.89% (80.94 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 432
.USTECHCash 3
EURUSD 3
.US30Cash 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 358
.USTECHCash 0
EURUSD 2
.US30Cash 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 27K
.USTECHCash 232
EURUSD 22
.US30Cash -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +52.94 EUR
最差交易: -43 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +29.89 EUR
最大连续亏损: -54.34 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.93 × 14
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
EGlobal-Cent6
1.21 × 14
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
40 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Golden Sentinel 1D

是一种基于精准交易的黄金交易策略，以纪律、结构和资本保全为基础。该策略旨在每日执行少量精选交易，从而消除过度交易的风险，并专注于高概率的成功机会。

每笔交易都由预设的止损和止盈保护，并与严格的风险回报比直接相关。这确保了每个仓位的建立都基于清晰的计划、可控的风险敞口，并且避免意外损失。

该策略旨在在任何市场环境下保住资本，使其具有极强的韧性和可预测性。通过限制交易活动并强制执行纪律严明的交易策略，Golden Sentinel 1D 优先考虑长期稳定性而非短期激进。

其理念很简单：先守后涨。每天只需进行一笔精心挑选的交易，交易者即可保持完全的控制权，减少情绪化决策，并在黄金市场中实现可持续的业绩增长。

此策略专为重视安全性、精准性和稳定收益的投资者而设计。

使用高杠杆（1:500、1:1000、1:2000）和低杠杆（1:200）的信号都不会有问题，因为每个入场点都有根据您的账户校准的止盈和止损。
没有评论
2026.08.09 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 06:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 09:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 01:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.23 14:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 13:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 07:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.19 06:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.15 09:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.12 18:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.12 10:49
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.12 02:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.08 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Golden Sentinel 1D
每月30 USD
290%
0
0
USD
437
EUR
15
85%
439
75%
6%
1.61
0.72
EUR
37%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载