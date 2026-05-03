- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
439
盈利交易:
331 (75.39%)
亏损交易:
108 (24.60%)
最好交易:
52.94 EUR
最差交易:
-43.28 EUR
毛利:
832.11 EUR (79 032 pips)
毛利亏损:
-516.41 EUR (51 897 pips)
最大连续赢利:
20 (29.89 EUR)
最大连续盈利:
52.94 EUR (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
6.26%
最大入金加载:
98.34%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
101
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
3.79
长期交易:
365 (83.14%)
短期交易:
74 (16.86%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.72 EUR
平均利润:
2.51 EUR
平均损失:
-4.78 EUR
最大连续失误:
5 (-54.34 EUR)
最大连续亏损:
-68.18 EUR (4)
每月增长:
87.67%
年度预测:
1 063.67%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
33.53 EUR
最大值:
83.19 EUR (33.85%)
相对跌幅:
结余:
37.49% (40.19 EUR)
净值:
31.89% (80.94 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|432
|.USTECHCash
|3
|EURUSD
|3
|.US30Cash
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|358
|.USTECHCash
|0
|EURUSD
|2
|.US30Cash
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|27K
|.USTECHCash
|232
|EURUSD
|22
|.US30Cash
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.94 EUR
最差交易: -43 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +29.89 EUR
最大连续亏损: -54.34 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.78 × 131
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.93 × 14
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
EGlobal-Cent6
|1.21 × 14
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|1.60 × 43
Golden Sentinel 1D
是一种基于精准交易的黄金交易策略，以纪律、结构和资本保全为基础。该策略旨在每日执行少量精选交易，从而消除过度交易的风险，并专注于高概率的成功机会。
每笔交易都由预设的止损和止盈保护，并与严格的风险回报比直接相关。这确保了每个仓位的建立都基于清晰的计划、可控的风险敞口，并且避免意外损失。
该策略旨在在任何市场环境下保住资本，使其具有极强的韧性和可预测性。通过限制交易活动并强制执行纪律严明的交易策略，Golden Sentinel 1D 优先考虑长期稳定性而非短期激进。
其理念很简单：先守后涨。每天只需进行一笔精心挑选的交易，交易者即可保持完全的控制权，减少情绪化决策，并在黄金市场中实现可持续的业绩增长。
此策略专为重视安全性、精准性和稳定收益的投资者而设计。
使用高杠杆（1:500、1:1000、1:2000）和低杠杆（1:200）的信号都不会有问题，因为每个入场点都有根据您的账户校准的止盈和止损。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
290%
0
0
USD
USD
437
EUR
EUR
15
85%
439
75%
6%
1.61
0.72
EUR
EUR
37%
1:300