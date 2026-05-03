- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
80 (89.88%)
Убыточных трейдов:
9 (10.11%)
Лучший трейд:
15.40 UST
Худший трейд:
-0.74 UST
Общая прибыль:
262.51 UST (26 211 pips)
Общий убыток:
-9.31 UST (391 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (172.69 UST)
Макс. прибыль в серии:
172.69 UST (25)
Коэффициент Шарпа:
0.91
Торговая активность:
4.51%
Макс. загрузка депозита:
2.46%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
269.36
Длинных трейдов:
54 (60.67%)
Коротких трейдов:
35 (39.33%)
Профит фактор:
28.20
Мат. ожидание:
2.84 UST
Средняя прибыль:
3.28 UST
Средний убыток:
-1.03 UST
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.74 UST)
Макс. убыток в серии:
-0.74 UST (1)
Прирост в месяц:
8.00%
Годовой прогноз:
97.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
0.94 UST (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.14% (0.80 UST)
По эквити:
1.09% (17.82 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|26K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.40 UST
Худший трейд: -1 UST
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +172.69 UST
Макс. убыток в серии: -0.74 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
599 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
1.8K
UST
UST
31
100%
89
89%
5%
28.19
2.84
UST
UST
1%
1:500