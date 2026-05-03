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Сигналы / MetaTrader 5 / Aero Low DD
Volodymyr Babak

Aero Low DD

Volodymyr Babak
Volodymyr Babak

Volodymyr Babak

5 (3)
👋 Hi, I'm Vladimir — algorithmic developer with over 6 years in the real trading background.
My goal is pretty simple, but not easy — building EAs good enough that people come back.
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1 продукт 3 сигнала 2 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 599 USD в месяц
прирост с 2026 30%
Bybit-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
80 (89.88%)
Убыточных трейдов:
9 (10.11%)
Лучший трейд:
15.40 UST
Худший трейд:
-0.74 UST
Общая прибыль:
262.51 UST (26 211 pips)
Общий убыток:
-9.31 UST (391 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (172.69 UST)
Макс. прибыль в серии:
172.69 UST (25)
Коэффициент Шарпа:
0.91
Торговая активность:
4.51%
Макс. загрузка депозита:
2.46%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
269.36
Длинных трейдов:
54 (60.67%)
Коротких трейдов:
35 (39.33%)
Профит фактор:
28.20
Мат. ожидание:
2.84 UST
Средняя прибыль:
3.28 UST
Средний убыток:
-1.03 UST
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.74 UST)
Макс. убыток в серии:
-0.74 UST (1)
Прирост в месяц:
8.00%
Годовой прогноз:
97.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
0.94 UST (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.14% (0.80 UST)
По эквити:
1.09% (17.82 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 253
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 26K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.40 UST
Худший трейд: -1 UST
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +172.69 UST
Макс. убыток в серии: -0.74 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 03:53
Share of trading days is too low
2026.08.04 12:48
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 15.64% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.17 14:29
Share of trading days is too low
2026.07.10 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.10 09:53
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 14.89% of days out of the 188 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.19 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.13 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aero Low DD
599 USD в месяц
30%
0
0
USD
1.8K
UST
31
100%
89
89%
5%
28.19
2.84
UST
1%
1:500
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