- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
91
盈利交易:
82 (90.10%)
亏损交易:
9 (9.89%)
最好交易:
15.40 UST
最差交易:
-0.74 UST
毛利:
286.50 UST (28 610 pips)
毛利亏损:
-9.55 UST (391 pips)
最大连续赢利:
27 (196.68 UST)
最大连续盈利:
196.68 UST (27)
夏普比率:
0.92
交易活动:
4.51%
最大入金加载:
2.46%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
294.63
长期交易:
56 (61.54%)
短期交易:
35 (38.46%)
利润因子:
30.00
预期回报:
3.04 UST
平均利润:
3.49 UST
平均损失:
-1.06 UST
最大连续失误:
1 (-0.74 UST)
最大连续亏损:
-0.74 UST (1)
每月增长:
8.87%
年度预测:
107.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 UST
最大值:
0.94 UST (0.17%)
相对跌幅:
结余:
0.14% (0.80 UST)
净值:
2.57% (76.36 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|28K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.40 UST
最差交易: -1 UST
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +196.68 UST
最大连续亏损: -0.74 UST
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月599 USD
31%
0
0
USD
USD
3K
UST
UST
32
100%
91
90%
5%
29.99
3.04
UST
UST
3%
1:500