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Volodymyr Babak

Aero Low DD

Volodymyr Babak
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5 (3)
👋 Hi, I'm Vladimir — algorithmic developer with over 6 years in the real trading background.
My goal is pretty simple, but not easy — building EAs good enough that people come back.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
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可靠性
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每月复制 599 USD per 
增长自 2026 31%
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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
91
盈利交易:
82 (90.10%)
亏损交易:
9 (9.89%)
最好交易:
15.40 UST
最差交易:
-0.74 UST
毛利:
286.50 UST (28 610 pips)
毛利亏损:
-9.55 UST (391 pips)
最大连续赢利:
27 (196.68 UST)
最大连续盈利:
196.68 UST (27)
夏普比率:
0.92
交易活动:
4.51%
最大入金加载:
2.46%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
294.63
长期交易:
56 (61.54%)
短期交易:
35 (38.46%)
利润因子:
30.00
预期回报:
3.04 UST
平均利润:
3.49 UST
平均损失:
-1.06 UST
最大连续失误:
1 (-0.74 UST)
最大连续亏损:
-0.74 UST (1)
每月增长:
8.87%
年度预测:
107.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 UST
最大值:
0.94 UST (0.17%)
相对跌幅:
结余:
0.14% (0.80 UST)
净值:
2.57% (76.36 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 28K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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最差交易: -1 UST
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最大连续亏损: -0.74 UST

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2026.08.05 03:53
Share of trading days is too low
2026.08.04 12:48
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 15.64% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.17 14:29
Share of trading days is too low
2026.07.10 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.10 09:53
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 14.89% of days out of the 188 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.19 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.13 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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