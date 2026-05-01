- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
986
Прибыльных трейдов:
540 (54.76%)
Убыточных трейдов:
446 (45.23%)
Лучший трейд:
148.03 USD
Худший трейд:
-115.44 USD
Общая прибыль:
10 125.64 USD (7 342 083 pips)
Общий убыток:
-10 067.15 USD (7 132 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (175.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
379.40 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
82.35%
Макс. загрузка депозита:
1.45%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
609 (61.76%)
Коротких трейдов:
377 (38.24%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
18.75 USD
Средний убыток:
-22.57 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-109.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-296.94 USD (7)
Прирост в месяц:
6.75%
Годовой прогноз:
81.90%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 303.10 USD
Максимальная:
1 704.80 USD (11.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.06% (1 704.35 USD)
По эквити:
1.23% (185.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDT.lc
|273
|USDJPY
|170
|NAS100
|165
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDT.lc
|-118
|USDJPY
|586
|NAS100
|148
|XAUUSD
|-253
|GBPUSD
|-266
|EURUSD
|-38
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDT.lc
|142K
|USDJPY
|8.1K
|NAS100
|76K
|XAUUSD
|-16K
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|706
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.03 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +175.40 USD
Макс. убыток в серии: -109.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Investizo-Universal" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1999 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
15
85%
986
54%
82%
1.00
0.06
USD
USD
11%
1:500