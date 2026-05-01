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Сигналы / MetaTrader 5 / DMN ULTIMA
Stanislav Lukasov

DMN ULTIMA

Stanislav Lukasov
Stanislav Lukasov

Stanislav Lukasov

2 темы
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1999 USD в месяц
прирост с 2026 0%
Investizo-Universal
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
986
Прибыльных трейдов:
540 (54.76%)
Убыточных трейдов:
446 (45.23%)
Лучший трейд:
148.03 USD
Худший трейд:
-115.44 USD
Общая прибыль:
10 125.64 USD (7 342 083 pips)
Общий убыток:
-10 067.15 USD (7 132 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (175.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
379.40 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
82.35%
Макс. загрузка депозита:
1.45%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
609 (61.76%)
Коротких трейдов:
377 (38.24%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
18.75 USD
Средний убыток:
-22.57 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-109.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-296.94 USD (7)
Прирост в месяц:
6.75%
Годовой прогноз:
81.90%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 303.10 USD
Максимальная:
1 704.80 USD (11.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.06% (1 704.35 USD)
По эквити:
1.23% (185.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDT.lc 273
USDJPY 170
NAS100 165
XAUUSD 126
GBPUSD 126
EURUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDT.lc -118
USDJPY 586
NAS100 148
XAUUSD -253
GBPUSD -266
EURUSD -38
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDT.lc 142K
USDJPY 8.1K
NAS100 76K
XAUUSD -16K
GBPUSD -1K
EURUSD 706
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.03 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +175.40 USD
Макс. убыток в серии: -109.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Investizo-Universal" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 07:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 06:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.09 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 12:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.29 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 16:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 03:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.19 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.01 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.01 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DMN ULTIMA
1999 USD в месяц
0%
0
0
USD
15K
USD
15
85%
986
54%
82%
1.00
0.06
USD
11%
1:500
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