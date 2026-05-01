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Stanislav Lukasov

DMN ULTIMA

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盈利交易:
556 (54.56%)
亏损交易:
463 (45.44%)
最好交易:
148.03 USD
最差交易:
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毛利:
10 341.77 USD (7 437 180 pips)
毛利亏损:
-10 354.87 USD (7 224 630 pips)
最大连续赢利:
12 (175.40 USD)
最大连续盈利:
379.40 USD (11)
夏普比率:
0.02
交易活动:
82.35%
最大入金加载:
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最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
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平均持有时间:
6 小时
采收率:
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长期交易:
634 (62.22%)
短期交易:
385 (37.78%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
18.60 USD
平均损失:
-22.36 USD
最大连续失误:
9 (-109.79 USD)
最大连续亏损:
-296.94 USD (7)
每月增长:
6.41%
年度预测:
77.76%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
1 704.80 USD (11.07%)
相对跌幅:
结余:
11.06% (1 704.35 USD)
净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSDT.lc 279
USDJPY 176
NAS100 175
GBPUSD 131
EURUSD 130
XAUUSD 128
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSDT.lc -121
USDJPY 600
NAS100 71
GBPUSD -323
EURUSD -81
XAUUSD -160
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSDT.lc 135K
USDJPY 8.5K
NAS100 76K
GBPUSD -1.5K
EURUSD 447
XAUUSD -6.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +148.03 USD
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2026.08.12 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.12 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.12 03:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 07:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 06:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.09 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 12:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.29 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 16:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 03:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.19 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.01 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.01 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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