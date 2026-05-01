- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 019
盈利交易:
556 (54.56%)
亏损交易:
463 (45.44%)
最好交易:
148.03 USD
最差交易:
-115.44 USD
毛利:
10 341.77 USD (7 437 180 pips)
毛利亏损:
-10 354.87 USD (7 224 630 pips)
最大连续赢利:
12 (175.40 USD)
最大连续盈利:
379.40 USD (11)
夏普比率:
0.02
交易活动:
82.35%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
72
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.01
长期交易:
634 (62.22%)
短期交易:
385 (37.78%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
18.60 USD
平均损失:
-22.36 USD
最大连续失误:
9 (-109.79 USD)
最大连续亏损:
-296.94 USD (7)
每月增长:
6.41%
年度预测:
77.76%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
1 303.10 USD
最大值:
1 704.80 USD (11.07%)
相对跌幅:
结余:
11.06% (1 704.35 USD)
净值:
1.23% (185.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDT.lc
|279
|USDJPY
|176
|NAS100
|175
|GBPUSD
|131
|EURUSD
|130
|XAUUSD
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDT.lc
|-121
|USDJPY
|600
|NAS100
|71
|GBPUSD
|-323
|EURUSD
|-81
|XAUUSD
|-160
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDT.lc
|135K
|USDJPY
|8.5K
|NAS100
|76K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURUSD
|447
|XAUUSD
|-6.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.03 USD
最差交易: -115 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +175.40 USD
最大连续亏损: -109.79 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1999 USD
-0%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
16
85%
1 019
54%
82%
0.99
-0.01
USD
USD
11%
1:500