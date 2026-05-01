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Сигналы / MetaTrader 4 / NX med 1373
Ihor Hut

NX med 1373

Ihor Hut
Ihor Hut

Ihor Hut

3.6 (27)
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1 продукт 18 сигналов 16 комментариев
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 187%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
890
Прибыльных трейдов:
615 (69.10%)
Убыточных трейдов:
275 (30.90%)
Лучший трейд:
31.65 USD
Худший трейд:
-7.87 USD
Общая прибыль:
1 983.96 USD (99 445 pips)
Общий убыток:
-474.66 USD (42 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (48.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.84 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
49.62%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
96.94
Длинных трейдов:
417 (46.85%)
Коротких трейдов:
473 (53.15%)
Профит фактор:
4.18
Мат. ожидание:
1.70 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-1.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.57 USD (2)
Прирост в месяц:
24.88%
Годовой прогноз:
301.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.27 USD
Максимальная:
15.57 USD (0.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.08% (12.26 USD)
По эквити:
71.72% (1 118.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 181
GBPCAD 167
EURCAD 156
NZDCAD 141
EURGBP 123
AUDNZD 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 322
GBPCAD 427
EURCAD 276
NZDCAD 171
EURGBP 208
AUDNZD 106
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 13K
GBPCAD 18K
EURCAD 13K
NZDCAD 3.9K
EURGBP 4.7K
AUDNZD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.65 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +48.38 USD
Макс. убыток в серии: -6.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.22 × 23
ThreeTrader-Live
0.25 × 12
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.27 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
VantageInternational-Live 14
0.60 × 5
VantageMarkets-Live 11
0.66 × 202
RoboForex-ECN
0.76 × 58
Exness-Real9
0.85 × 27
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 196
VantageInternational-Live 11
1.33 × 163
ICMarketsSC-Live11
1.70 × 27
Darwinex-Live
2.00 × 2
TradersWay-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.21 × 29
еще 22...
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Нет отзывов
2026.07.23 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.08 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 21:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 17:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 12:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 08:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 04:00
No swaps are charged on the signal account
2026.06.19 04:32
No swaps are charged
2026.06.19 04:32
No swaps are charged
2026.06.18 21:28
No swaps are charged on the signal account
2026.06.12 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 22:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.01 13:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.01 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.28 22:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NX med 1373
40 USD в месяц
187%
0
0
USD
1.8K
USD
15
100%
890
69%
99%
4.17
1.70
USD
72%
1:500
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