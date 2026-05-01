Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 18 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 Exness-Real 0.00 × 2 AxioryAsia-02Live 0.00 × 8 RoboMarkets-ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 2 RoboForex-ECN-3 0.22 × 23 ThreeTrader-Live 0.25 × 12 DooPrime-Live 2 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live19 0.27 × 15 ICMarketsSC-Live08 0.33 × 18 ICMarketsSC-Live33 0.60 × 5 VantageInternational-Live 14 0.60 × 5 VantageMarkets-Live 11 0.66 × 202 RoboForex-ECN 0.76 × 58 Exness-Real9 0.85 × 27 ICMarketsSC-Live23 1.14 × 196 VantageInternational-Live 11 1.33 × 163 ICMarketsSC-Live11 1.70 × 27 Darwinex-Live 2.00 × 2 TradersWay-Live 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live22 2.21 × 29 еще 22... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика