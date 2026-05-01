- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
890
Прибыльных трейдов:
615 (69.10%)
Убыточных трейдов:
275 (30.90%)
Лучший трейд:
31.65 USD
Худший трейд:
-7.87 USD
Общая прибыль:
1 983.96 USD (99 445 pips)
Общий убыток:
-474.66 USD (42 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (48.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.84 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
49.62%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
96.94
Длинных трейдов:
417 (46.85%)
Коротких трейдов:
473 (53.15%)
Профит фактор:
4.18
Мат. ожидание:
1.70 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-1.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.57 USD (2)
Прирост в месяц:
24.88%
Годовой прогноз:
301.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.27 USD
Максимальная:
15.57 USD (0.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.08% (12.26 USD)
По эквити:
71.72% (1 118.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|181
|GBPCAD
|167
|EURCAD
|156
|NZDCAD
|141
|EURGBP
|123
|AUDNZD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|322
|GBPCAD
|427
|EURCAD
|276
|NZDCAD
|171
|EURGBP
|208
|AUDNZD
|106
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|18K
|EURCAD
|13K
|NZDCAD
|3.9K
|EURGBP
|4.7K
|AUDNZD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.65 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +48.38 USD
Макс. убыток в серии: -6.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.22 × 23
|
ThreeTrader-Live
|0.25 × 12
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 14
|0.60 × 5
|
VantageMarkets-Live 11
|0.66 × 202
|
RoboForex-ECN
|0.76 × 58
|
Exness-Real9
|0.85 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 196
|
VantageInternational-Live 11
|1.33 × 163
|
ICMarketsSC-Live11
|1.70 × 27
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
TradersWay-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.21 × 29
еще 22...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
💬 Поддержка и сообщество
На любые вопросы вы можете получить ответ в Telegram.
Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals!
Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise.
Обсуждайте работу системы, делитесь опытом и наблюдениями. 🚀
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
187%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
15
100%
890
69%
99%
4.17
1.70
USD
USD
72%
1:500