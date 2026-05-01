- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
905
盈利交易:
628 (69.39%)
亏损交易:
277 (30.61%)
最好交易:
31.65 USD
最差交易:
-7.87 USD
毛利:
2 014.58 USD (101 213 pips)
毛利亏损:
-478.79 USD (42 496 pips)
最大连续赢利:
19 (48.38 USD)
最大连续盈利:
55.84 USD (6)
夏普比率:
0.39
交易活动:
98.80%
最大入金加载:
49.62%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
64
平均持有时间:
2 天
采收率:
98.64
长期交易:
428 (47.29%)
短期交易:
477 (52.71%)
利润因子:
4.21
预期回报:
1.70 USD
平均利润:
3.21 USD
平均损失:
-1.73 USD
最大连续失误:
4 (-6.30 USD)
最大连续亏损:
-15.57 USD (2)
每月增长:
26.46%
年度预测:
321.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.27 USD
最大值:
15.57 USD (0.74%)
相对跌幅:
结余:
1.08% (12.26 USD)
净值:
71.72% (1 118.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|186
|GBPCAD
|172
|EURCAD
|161
|NZDCAD
|141
|EURGBP
|123
|AUDNZD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|331
|GBPCAD
|441
|EURCAD
|279
|NZDCAD
|171
|EURGBP
|208
|AUDNZD
|106
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|19K
|EURCAD
|13K
|NZDCAD
|3.9K
|EURGBP
|4.7K
|AUDNZD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.65 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +48.38 USD
最大连续亏损: -6.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.22 × 23
|
ThreeTrader-Live
|0.25 × 12
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 14
|0.60 × 5
|
VantageMarkets-Live 11
|0.66 × 203
|
RoboForex-ECN
|0.76 × 58
|
Exness-Real9
|0.85 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 196
|
VantageInternational-Live 11
|1.33 × 163
|
ICMarketsSC-Live11
|1.70 × 27
|
ICMarketsSC-Live22
|1.81 × 32
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
TradersWay-Live
|2.00 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
191%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
16
100%
905
69%
99%
4.20
1.70
USD
USD
72%
1:500