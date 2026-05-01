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信号 / MetaTrader 4 / NX med 1373
Ihor Hut

NX med 1373

Ihor Hut
Ihor Hut

Ihor Hut

3.6 (27)
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1 产品 19 信号 16 评论
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2026 191%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
905
盈利交易:
628 (69.39%)
亏损交易:
277 (30.61%)
最好交易:
31.65 USD
最差交易:
-7.87 USD
毛利:
2 014.58 USD (101 213 pips)
毛利亏损:
-478.79 USD (42 496 pips)
最大连续赢利:
19 (48.38 USD)
最大连续盈利:
55.84 USD (6)
夏普比率:
0.39
交易活动:
98.80%
最大入金加载:
49.62%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
64
平均持有时间:
2 天
采收率:
98.64
长期交易:
428 (47.29%)
短期交易:
477 (52.71%)
利润因子:
4.21
预期回报:
1.70 USD
平均利润:
3.21 USD
平均损失:
-1.73 USD
最大连续失误:
4 (-6.30 USD)
最大连续亏损:
-15.57 USD (2)
每月增长:
26.46%
年度预测:
321.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.27 USD
最大值:
15.57 USD (0.74%)
相对跌幅:
结余:
1.08% (12.26 USD)
净值:
71.72% (1 118.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 186
GBPCAD 172
EURCAD 161
NZDCAD 141
EURGBP 123
AUDNZD 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 331
GBPCAD 441
EURCAD 279
NZDCAD 171
EURGBP 208
AUDNZD 106
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 13K
GBPCAD 19K
EURCAD 13K
NZDCAD 3.9K
EURGBP 4.7K
AUDNZD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31.65 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +48.38 USD
最大连续亏损: -6.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.22 × 23
ThreeTrader-Live
0.25 × 12
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.27 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
VantageInternational-Live 14
0.60 × 5
VantageMarkets-Live 11
0.66 × 203
RoboForex-ECN
0.76 × 58
Exness-Real9
0.85 × 27
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 196
VantageInternational-Live 11
1.33 × 163
ICMarketsSC-Live11
1.70 × 27
ICMarketsSC-Live22
1.81 × 32
Darwinex-Live
2.00 × 2
TradersWay-Live
2.00 × 2
22 更多...
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没有评论
2026.07.23 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.08 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 21:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 17:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 12:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 08:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 04:00
No swaps are charged on the signal account
2026.06.19 04:32
No swaps are charged
2026.06.19 04:32
No swaps are charged
2026.06.18 21:28
No swaps are charged on the signal account
2026.06.12 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 22:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.01 13:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.01 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.28 22:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
NX med 1373
每月40 USD
191%
0
0
USD
1.8K
USD
16
100%
905
69%
99%
4.20
1.70
USD
72%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载