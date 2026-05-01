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Сигналы / MetaTrader 5 / Keenbase Alpha Fund
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS

Keenbase Alpha Fund

KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS

KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS

4.4 (164)
Keenbase Trading разрабатывает профессиональные индикаторы и советники (Expert Advisors) для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, помогая трейдерам принимать более взвешенные торговые решения.
326 продуктов 4 сигнала 2 кода 2 темы 70 комментариев
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
306
Прибыльных трейдов:
148 (48.36%)
Убыточных трейдов:
158 (51.63%)
Лучший трейд:
251.03 USD
Худший трейд:
-177.61 USD
Общая прибыль:
2 522.26 USD (202 118 pips)
Общий убыток:
-2 803.80 USD (185 295 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (231.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
266.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
91.39%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
218 (71.24%)
Коротких трейдов:
88 (28.76%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.92 USD
Средняя прибыль:
17.04 USD
Средний убыток:
-17.75 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-149.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.91 USD (2)
Прирост в месяц:
0.44%
Годовой прогноз:
5.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
818.20 USD
Максимальная:
1 099.10 USD (1.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.08% (1 087.01 USD)
По эквити:
0.43% (424.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 50
USDJPY 50
WS30 40
NDX 37
GBPUSD 26
GDAXI 23
XAUUSD 22
SP500 15
AUDUSD 12
XTIUSD 11
AUS200 11
NI225 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -5
USDJPY 117
WS30 35
NDX 47
GBPUSD 22
GDAXI 13
XAUUSD 20
SP500 -9
AUDUSD -119
XTIUSD -402
AUS200 -12
NI225 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 628
USDJPY 2K
WS30 3.9K
NDX 7.5K
GBPUSD 1.3K
GDAXI 1.9K
XAUUSD 6.6K
SP500 -332
AUDUSD -3.8K
XTIUSD -1.7K
AUS200 -1.6K
NI225 210
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +251.03 USD
Худший трейд: -178 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +231.63 USD
Макс. убыток в серии: -149.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 137
FXOpen-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.20 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.66 × 2355
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
еще 26...
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Нет отзывов
2026.07.13 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.19 01:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.08 04:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.04 09:41
Share of trading days is too low
2026.05.04 09:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.01 07:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 07:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 07:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.01 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.01 07:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Keenbase Alpha Fund
99 USD в месяц
-0%
0
0
USD
100K
USD
15
100%
306
48%
91%
0.89
-0.92
USD
1%
1:200
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