- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
306
Прибыльных трейдов:
148 (48.36%)
Убыточных трейдов:
158 (51.63%)
Лучший трейд:
251.03 USD
Худший трейд:
-177.61 USD
Общая прибыль:
2 522.26 USD (202 118 pips)
Общий убыток:
-2 803.80 USD (185 295 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (231.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
266.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
91.39%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
218 (71.24%)
Коротких трейдов:
88 (28.76%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.92 USD
Средняя прибыль:
17.04 USD
Средний убыток:
-17.75 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-149.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.91 USD (2)
Прирост в месяц:
0.44%
Годовой прогноз:
5.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
818.20 USD
Максимальная:
1 099.10 USD (1.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.08% (1 087.01 USD)
По эквити:
0.43% (424.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|50
|USDJPY
|50
|WS30
|40
|NDX
|37
|GBPUSD
|26
|GDAXI
|23
|XAUUSD
|22
|SP500
|15
|AUDUSD
|12
|XTIUSD
|11
|AUS200
|11
|NI225
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|117
|WS30
|35
|NDX
|47
|GBPUSD
|22
|GDAXI
|13
|XAUUSD
|20
|SP500
|-9
|AUDUSD
|-119
|XTIUSD
|-402
|AUS200
|-12
|NI225
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|628
|USDJPY
|2K
|WS30
|3.9K
|NDX
|7.5K
|GBPUSD
|1.3K
|GDAXI
|1.9K
|XAUUSD
|6.6K
|SP500
|-332
|AUDUSD
|-3.8K
|XTIUSD
|-1.7K
|AUS200
|-1.6K
|NI225
|210
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +251.03 USD
Худший трейд: -178 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +231.63 USD
Макс. убыток в серии: -149.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 137
|
FXOpen-MT5
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.66 × 2355
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
15
100%
306
48%
91%
0.89
-0.92
USD
USD
1%
1:200