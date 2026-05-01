- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
313
盈利交易:
151 (48.24%)
亏损交易:
162 (51.76%)
最好交易:
251.03 USD
最差交易:
-177.61 USD
毛利:
2 648.31 USD (205 475 pips)
毛利亏损:
-2 855.25 USD (186 194 pips)
最大连续赢利:
10 (231.63 USD)
最大连续盈利:
266.24 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
91.39%
最大入金加载:
2.38%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.19
长期交易:
223 (71.25%)
短期交易:
90 (28.75%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.66 USD
平均利润:
17.54 USD
平均损失:
-17.63 USD
最大连续失误:
9 (-149.29 USD)
最大连续亏损:
-199.91 USD (2)
每月增长:
0.50%
年度预测:
6.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
818.20 USD
最大值:
1 099.10 USD (1.10%)
相对跌幅:
结余:
1.08% (1 087.01 USD)
净值:
0.43% (424.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|EURUSD
|51
|WS30
|40
|NDX
|37
|GBPUSD
|27
|GDAXI
|24
|XAUUSD
|22
|SP500
|16
|AUDUSD
|12
|XTIUSD
|11
|AUS200
|11
|NI225
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|69
|EURUSD
|-2
|WS30
|35
|NDX
|47
|GBPUSD
|21
|GDAXI
|30
|XAUUSD
|20
|SP500
|-11
|AUDUSD
|-119
|XTIUSD
|-402
|AUS200
|-12
|NI225
|118
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.3K
|EURUSD
|806
|WS30
|3.9K
|NDX
|7.5K
|GBPUSD
|1.3K
|GDAXI
|3.4K
|XAUUSD
|6.6K
|SP500
|-480
|AUDUSD
|-3.8K
|XTIUSD
|-1.7K
|AUS200
|-1.6K
|NI225
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +251.03 USD
最差交易: -178 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +231.63 USD
最大连续亏损: -149.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 137
|
FXOpen-MT5
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.66 × 2355
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
15
100%
313
48%
91%
0.92
-0.66
USD
USD
1%
1:200