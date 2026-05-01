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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS

Keenbase Alpha Fund

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4.4 (164)
Keenbase Trading 致力于开发专业的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 指标及智能交易系统（Expert Advisors），帮助全球交易者做出更加科学、更加理性的交易决策。
我们的产品将实用的交易逻辑与直观易用的设计相结合，重点关注稳定性、易用性以及完善的风险管理。每一款工具都经过严格测试，并针对真实市场环境进行优化，力求为交易者提供可靠且一致的使用体验。
无论您是手动交易者还是算法交易者，我们的目标都是提供能够简化市场分析、优化交易执行并提升交易信心的专业解决方案。
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交易:
313
盈利交易:
151 (48.24%)
亏损交易:
162 (51.76%)
最好交易:
251.03 USD
最差交易:
-177.61 USD
毛利:
2 648.31 USD (205 475 pips)
毛利亏损:
-2 855.25 USD (186 194 pips)
最大连续赢利:
10 (231.63 USD)
最大连续盈利:
266.24 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
91.39%
最大入金加载:
2.38%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.19
长期交易:
223 (71.25%)
短期交易:
90 (28.75%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.66 USD
平均利润:
17.54 USD
平均损失:
-17.63 USD
最大连续失误:
9 (-149.29 USD)
最大连续亏损:
-199.91 USD (2)
每月增长:
0.50%
年度预测:
6.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
818.20 USD
最大值:
1 099.10 USD (1.10%)
相对跌幅:
结余:
1.08% (1 087.01 USD)
净值:
0.43% (424.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 52
EURUSD 51
WS30 40
NDX 37
GBPUSD 27
GDAXI 24
XAUUSD 22
SP500 16
AUDUSD 12
XTIUSD 11
AUS200 11
NI225 10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 69
EURUSD -2
WS30 35
NDX 47
GBPUSD 21
GDAXI 30
XAUUSD 20
SP500 -11
AUDUSD -119
XTIUSD -402
AUS200 -12
NI225 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 1.3K
EURUSD 806
WS30 3.9K
NDX 7.5K
GBPUSD 1.3K
GDAXI 3.4K
XAUUSD 6.6K
SP500 -480
AUDUSD -3.8K
XTIUSD -1.7K
AUS200 -1.6K
NI225 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +251.03 USD
最差交易: -178 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +231.63 USD
最大连续亏损: -149.29 USD

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ICMarketsSC-MT5-2
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OxSecurities-Live
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AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 137
FXOpen-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.20 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.66 × 2355
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
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2026.07.13 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.19 01:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.08 04:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.04 09:41
Share of trading days is too low
2026.05.04 09:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.01 07:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 07:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 07:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.01 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.01 07:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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