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Сигналы / MetaTrader 4 / AngSa Capital JM
Anggoro Guruh Pambudi St

AngSa Capital JM

Anggoro Guruh Pambudi St
Anggoro Guruh Pambudi St

Anggoro Guruh Pambudi St

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 46%
JustMarkets-Live6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
395
Прибыльных трейдов:
300 (75.94%)
Убыточных трейдов:
95 (24.05%)
Лучший трейд:
43.16 USD
Худший трейд:
-23.60 USD
Общая прибыль:
659.25 USD (52 884 pips)
Общий убыток:
-429.07 USD (42 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (13.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.86 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.42%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.00
Длинных трейдов:
224 (56.71%)
Коротких трейдов:
171 (43.29%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
2.20 USD
Средний убыток:
-4.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-88.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.15 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.39%
Годовой прогноз:
-16.85%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.28 USD
Максимальная:
115.22 USD (13.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.95% (115.22 USD)
По эквити:
58.45% (277.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.s 120
GBPUSD.s 112
USDJPY.s 85
AUDUSD.s 36
USDCHF.s 19
NZDUSD.s 12
USDCAD.s 8
AUDCAD.s 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.s 35
GBPUSD.s 114
USDJPY.s 53
AUDUSD.s 30
USDCHF.s 18
NZDUSD.s -22
USDCAD.s 2
AUDCAD.s 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.s 3.9K
GBPUSD.s -121
USDJPY.s 6.9K
AUDUSD.s 3K
USDCHF.s 1.4K
NZDUSD.s -3K
USDCAD.s -1.7K
AUDCAD.s 131
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.16 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +13.27 USD
Макс. убыток в серии: -88.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading currency pairs


Over 2.5 years of experience trading currency pairs.

May you achieve consistent profits 🙏🙏

Нет отзывов
2026.07.29 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 12:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 11:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 10:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 23:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 22:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 20:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 10:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 18:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.10 04:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 10:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 08:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 13:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AngSa Capital JM
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
312
USD
15
98%
395
75%
100%
1.53
0.58
USD
58%
1:500
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