- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
395
Прибыльных трейдов:
300 (75.94%)
Убыточных трейдов:
95 (24.05%)
Лучший трейд:
43.16 USD
Худший трейд:
-23.60 USD
Общая прибыль:
659.25 USD (52 884 pips)
Общий убыток:
-429.07 USD (42 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (13.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.86 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.42%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.00
Длинных трейдов:
224 (56.71%)
Коротких трейдов:
171 (43.29%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
2.20 USD
Средний убыток:
-4.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-88.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.15 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.39%
Годовой прогноз:
-16.85%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.28 USD
Максимальная:
115.22 USD (13.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.95% (115.22 USD)
По эквити:
58.45% (277.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|120
|GBPUSD.s
|112
|USDJPY.s
|85
|AUDUSD.s
|36
|USDCHF.s
|19
|NZDUSD.s
|12
|USDCAD.s
|8
|AUDCAD.s
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.s
|35
|GBPUSD.s
|114
|USDJPY.s
|53
|AUDUSD.s
|30
|USDCHF.s
|18
|NZDUSD.s
|-22
|USDCAD.s
|2
|AUDCAD.s
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.s
|3.9K
|GBPUSD.s
|-121
|USDJPY.s
|6.9K
|AUDUSD.s
|3K
|USDCHF.s
|1.4K
|NZDUSD.s
|-3K
|USDCAD.s
|-1.7K
|AUDCAD.s
|131
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.16 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +13.27 USD
Макс. убыток в серии: -88.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trading currency pairs
Over 2.5 years of experience trading currency pairs.
May you achieve consistent profits 🙏🙏
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
312
USD
USD
15
98%
395
75%
100%
1.53
0.58
USD
USD
58%
1:500