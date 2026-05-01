- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
406
盈利交易:
310 (76.35%)
亏损交易:
96 (23.65%)
最好交易:
43.16 USD
最差交易:
-23.60 USD
毛利:
670.21 USD (54 261 pips)
毛利亏损:
-430.39 USD (42 571 pips)
最大连续赢利:
22 (13.27 USD)
最大连续盈利:
54.86 USD (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.42%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.08
长期交易:
228 (56.16%)
短期交易:
178 (43.84%)
利润因子:
1.56
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
2.16 USD
平均损失:
-4.48 USD
最大连续失误:
7 (-88.15 USD)
最大连续亏损:
-88.15 USD (7)
每月增长:
0.39%
年度预测:
4.79%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
5.28 USD
最大值:
115.22 USD (13.70%)
相对跌幅:
结余:
17.95% (115.22 USD)
净值:
58.45% (277.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|122
|GBPUSD.s
|113
|USDJPY.s
|85
|AUDUSD.s
|36
|USDCHF.s
|19
|NZDUSD.s
|12
|USDCAD.s
|8
|AUDCAD.s
|6
|NZDCAD.s
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.s
|38
|GBPUSD.s
|115
|USDJPY.s
|53
|AUDUSD.s
|30
|USDCHF.s
|18
|NZDUSD.s
|-22
|USDCAD.s
|2
|AUDCAD.s
|2
|NZDCAD.s
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.s
|4.2K
|GBPUSD.s
|3
|USDJPY.s
|6.9K
|AUDUSD.s
|3K
|USDCHF.s
|1.4K
|NZDUSD.s
|-3K
|USDCAD.s
|-1.7K
|AUDCAD.s
|326
|NZDCAD.s
|635
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.16 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +13.27 USD
最大连续亏损: -88.15 USD
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交易
赢%
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预期回报
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每月30 USD
51%
0
0
USD
USD
322
USD
USD
15
98%
406
76%
100%
1.55
0.59
USD
USD
58%
1:500