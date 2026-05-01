- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
507
Прибыльных трейдов:
426 (84.02%)
Убыточных трейдов:
81 (15.98%)
Лучший трейд:
1 525.59 USD
Худший трейд:
-850.65 USD
Общая прибыль:
24 103.77 USD (284 341 pips)
Общий убыток:
-13 604.46 USD (145 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (1 664.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 129.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
29.88%
Макс. загрузка депозита:
7.62%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
5.76
Длинных трейдов:
226 (44.58%)
Коротких трейдов:
281 (55.42%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
20.71 USD
Средняя прибыль:
56.58 USD
Средний убыток:
-167.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 322.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 418.60 USD (3)
Прирост в месяц:
25.29%
Годовой прогноз:
306.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.32 USD
Максимальная:
1 822.00 USD (16.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.62% (1 130.18 USD)
По эквити:
21.59% (1 130.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|499
|archived
|4
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8.4K
|archived
|2.1K
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|84K
|archived
|0
|BTCUSD
|54K
|EURUSD
|38
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 525.59 USD
Худший трейд: -851 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 664.56 USD
Макс. убыток в серии: -1 322.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 29
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 7
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
274%
1
6.6K
USD
USD
13K
USD
USD
32
0%
507
84%
30%
1.77
20.71
USD
USD
22%
1:200