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Сигналы / MetaTrader 4 / Soaring
Md Neamul Hassan

Soaring

Md Neamul Hassan
Md Neamul Hassan

Md Neamul Hassan

0 отзывов
Надежность
32 недели
1 / 6.6K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 274%
FBS-Real-7
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
507
Прибыльных трейдов:
426 (84.02%)
Убыточных трейдов:
81 (15.98%)
Лучший трейд:
1 525.59 USD
Худший трейд:
-850.65 USD
Общая прибыль:
24 103.77 USD (284 341 pips)
Общий убыток:
-13 604.46 USD (145 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (1 664.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 129.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
29.88%
Макс. загрузка депозита:
7.62%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
5.76
Длинных трейдов:
226 (44.58%)
Коротких трейдов:
281 (55.42%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
20.71 USD
Средняя прибыль:
56.58 USD
Средний убыток:
-167.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 322.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 418.60 USD (3)
Прирост в месяц:
25.29%
Годовой прогноз:
306.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.32 USD
Максимальная:
1 822.00 USD (16.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.62% (1 130.18 USD)
По эквити:
21.59% (1 130.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 499
archived 4
BTCUSD 3
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.4K
archived 2.1K
BTCUSD 5
EURUSD 8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 84K
archived 0
BTCUSD 54K
EURUSD 38
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 525.59 USD
Худший трейд: -851 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 664.56 USD
Макс. убыток в серии: -1 322.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 29
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 7
TitanFX-02
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 10
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
еще 230...
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Consistent Growth 📈  Minimum 5% Weekly Target ⚠️ Max 30% DD


💰 Minimum Deposit: $5000, better up to...

📈 Target Profit: 10 to 20%+ Monthly

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Нет отзывов
2026.08.10 05:17
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 05:13
Share of trading days is too low
2026.05.20 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 17:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 16:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.14 08:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.14 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 05:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.65% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Soaring
30 USD в месяц
274%
1
6.6K
USD
13K
USD
32
0%
507
84%
30%
1.77
20.71
USD
22%
1:200
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