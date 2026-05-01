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信号 / MetaTrader 4 / Soaring
Md Neamul Hassan

Soaring

Md Neamul Hassan
Md Neamul Hassan

Md Neamul Hassan

0条评论
可靠性
32
1 / 5.4K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 282%
FBS-Real-7
1:200
如何订阅？
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
515
盈利交易:
432 (83.88%)
亏损交易:
83 (16.12%)
最好交易:
1 525.59 USD
最差交易:
-850.65 USD
毛利:
24 438.52 USD (286 786 pips)
毛利亏损:
-13 649.01 USD (146 262 pips)
最大连续赢利:
40 (1 664.56 USD)
最大连续盈利:
2 129.72 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
29.88%
最大入金加载:
7.62%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
8 小时
采收率:
5.92
长期交易:
234 (45.44%)
短期交易:
281 (54.56%)
利润因子:
1.79
预期回报:
20.95 USD
平均利润:
56.57 USD
平均损失:
-164.45 USD
最大连续失误:
4 (-1 322.80 USD)
最大连续亏损:
-1 418.60 USD (3)
每月增长:
27.72%
年度预测:
336.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.32 USD
最大值:
1 822.00 USD (16.52%)
相对跌幅:
结余:
19.62% (1 130.18 USD)
净值:
21.59% (1 130.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 507
archived 4
BTCUSD 3
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.7K
archived 2.1K
BTCUSD 5
EURUSD 8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 86K
archived 0
BTCUSD 54K
EURUSD 38
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 525.59 USD
最差交易: -851 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 664.56 USD
最大连续亏损: -1 322.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 29
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 7
TitanFX-02
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 10
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
230 更多...
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没有评论
2026.08.12 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 05:17
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 05:13
Share of trading days is too low
2026.05.20 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 17:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 16:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.14 08:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.14 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 05:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.65% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Soaring
每月30 USD
282%
1
5.4K
USD
13K
USD
32
0%
515
83%
30%
1.79
20.95
USD
22%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载