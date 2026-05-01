- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
515
盈利交易:
432 (83.88%)
亏损交易:
83 (16.12%)
最好交易:
1 525.59 USD
最差交易:
-850.65 USD
毛利:
24 438.52 USD (286 786 pips)
毛利亏损:
-13 649.01 USD (146 262 pips)
最大连续赢利:
40 (1 664.56 USD)
最大连续盈利:
2 129.72 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
29.88%
最大入金加载:
7.62%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
8 小时
采收率:
5.92
长期交易:
234 (45.44%)
短期交易:
281 (54.56%)
利润因子:
1.79
预期回报:
20.95 USD
平均利润:
56.57 USD
平均损失:
-164.45 USD
最大连续失误:
4 (-1 322.80 USD)
最大连续亏损:
-1 418.60 USD (3)
每月增长:
27.72%
年度预测:
336.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.32 USD
最大值:
1 822.00 USD (16.52%)
相对跌幅:
结余:
19.62% (1 130.18 USD)
净值:
21.59% (1 130.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|507
|archived
|4
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.7K
|archived
|2.1K
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|86K
|archived
|0
|BTCUSD
|54K
|EURUSD
|38
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 525.59 USD
最差交易: -851 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 664.56 USD
最大连续亏损: -1 322.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 29
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 7
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
Consistent Growth 📈 Minimum 5% Weekly Target ⚠️ Max 30% DD
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
282%
1
5.4K
USD
USD
13K
USD
USD
32
0%
515
83%
30%
1.79
20.95
USD
USD
22%
1:200