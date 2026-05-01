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Anggoro Guruh Pambudi St

AV forex currency E8

Anggoro Guruh Pambudi St
Anggoro Guruh Pambudi St

Anggoro Guruh Pambudi St

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 48%
Elev8-Real10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
220 (74.32%)
Убыточных трейдов:
76 (25.68%)
Лучший трейд:
45.00 USD
Худший трейд:
-37.88 USD
Общая прибыль:
604.20 USD (45 004 pips)
Общий убыток:
-294.40 USD (25 836 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (18.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.67%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.18
Длинных трейдов:
174 (58.78%)
Коротких трейдов:
122 (41.22%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
2.75 USD
Средний убыток:
-3.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.88 USD (1)
Прирост в месяц:
9.24%
Годовой прогноз:
112.12%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.65 USD
Максимальная:
37.88 USD (3.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.26% (33.71 USD)
По эквити:
43.45% (325.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 87
GBPUSD 87
USDJPY 76
USDCHF 20
AUDCAD 20
NZDCAD 4
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 68
GBPUSD 149
USDJPY 60
USDCHF 16
AUDCAD 13
NZDCAD 3
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.7K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 6.3K
USDCHF 1.2K
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 447
XAUUSD 78
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.00 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.33 USD
Макс. убыток в серии: -33.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Elev8-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 9
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 37
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 33
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
XMGlobal-Real 251
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.03 × 36
VantageInternational-Live 2
0.10 × 21
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.14 × 71
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
Pepperstone-Demo02
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live08
0.30 × 110
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.35 × 126
OctaFX-Real8
0.35 × 20
ICMarketsSC-Live25
0.38 × 124
еще 59...
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Minimum deposit $500

Trading GU, EU, UJ, UChf Currency Pairs
Approximately 2.5 years of experience trading currency pairs.
Hopefully, it will generate CONSISTENT Profits 🙏🙏
Нет отзывов
2026.08.06 16:49
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.27 18:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.10 06:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 19:43
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 03:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 15:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 06:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 05:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 17:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AV forex currency E8
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
310
USD
15
96%
296
74%
100%
2.05
1.05
USD
43%
1:500
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