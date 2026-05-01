- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
220 (74.32%)
Убыточных трейдов:
76 (25.68%)
Лучший трейд:
45.00 USD
Худший трейд:
-37.88 USD
Общая прибыль:
604.20 USD (45 004 pips)
Общий убыток:
-294.40 USD (25 836 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (18.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.67%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.18
Длинных трейдов:
174 (58.78%)
Коротких трейдов:
122 (41.22%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
2.75 USD
Средний убыток:
-3.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.88 USD (1)
Прирост в месяц:
9.24%
Годовой прогноз:
112.12%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.65 USD
Максимальная:
37.88 USD (3.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.26% (33.71 USD)
По эквити:
43.45% (325.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|87
|GBPUSD
|87
|USDJPY
|76
|USDCHF
|20
|AUDCAD
|20
|NZDCAD
|4
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|60
|USDCHF
|16
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|3
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.7K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|6.3K
|USDCHF
|1.2K
|AUDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|447
|XAUUSD
|78
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.00 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.33 USD
Макс. убыток в серии: -33.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Elev8-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 9
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 37
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.03 × 36
|
VantageInternational-Live 2
|0.10 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.14 × 71
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live08
|0.30 × 110
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.35 × 126
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 20
|
ICMarketsSC-Live25
|0.38 × 124
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Minimum deposit $500
Trading GU, EU, UJ, UChf Currency Pairs
Approximately 2.5 years of experience trading currency pairs.
Hopefully, it will generate CONSISTENT Profits 🙏🙏
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
310
USD
USD
15
96%
296
74%
100%
2.05
1.05
USD
USD
43%
1:500