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Anggoro Guruh Pambudi St

AV forex currency E8

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交易:
304
盈利交易:
226 (74.34%)
亏损交易:
78 (25.66%)
最好交易:
45.00 USD
最差交易:
-37.88 USD
毛利:
615.30 USD (46 416 pips)
毛利亏损:
-299.46 USD (26 487 pips)
最大连续赢利:
10 (18.33 USD)
最大连续盈利:
52.55 USD (2)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.49%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.34
长期交易:
177 (58.22%)
短期交易:
127 (41.78%)
利润因子:
2.05
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
2.72 USD
平均损失:
-3.84 USD
最大连续失误:
3 (-33.71 USD)
最大连续亏损:
-37.88 USD (1)
每月增长:
9.07%
年度预测:
110.08%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
4.65 USD
最大值:
37.88 USD (3.82%)
相对跌幅:
结余:
4.26% (33.71 USD)
净值:
43.45% (325.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 90
EURUSD 87
USDJPY 76
USDCHF 20
AUDCAD 20
NZDCAD 9
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 151
EURUSD 68
USDJPY 60
USDCHF 16
AUDCAD 13
NZDCAD 7
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 2.8K
EURUSD 6.7K
USDJPY 6.3K
USDCHF 1.2K
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 1K
XAUUSD 78
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +45.00 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +18.33 USD
最大连续亏损: -33.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Elev8-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 9
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 37
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 33
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
XMGlobal-Real 251
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.03 × 36
VantageInternational-Live 2
0.10 × 21
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.14 × 71
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
Pepperstone-Demo02
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live08
0.30 × 110
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.35 × 126
OctaFX-Real8
0.35 × 20
ICMarketsSC-Live25
0.38 × 124
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Trading GU, EU, UJ, UChf Currency Pairs
Approximately 2.5 years of experience trading currency pairs.
Hopefully, it will generate CONSISTENT Profits 🙏🙏
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2026.08.06 16:49
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.27 18:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.10 06:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 19:43
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 03:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 15:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 06:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 05:58
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2026.06.25 17:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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AV forex currency E8
每月30 USD
48%
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USD
316
USD
15
96%
304
74%
100%
2.05
1.04
USD
43%
1:500
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