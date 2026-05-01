- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
304
盈利交易:
226 (74.34%)
亏损交易:
78 (25.66%)
最好交易:
45.00 USD
最差交易:
-37.88 USD
毛利:
615.30 USD (46 416 pips)
毛利亏损:
-299.46 USD (26 487 pips)
最大连续赢利:
10 (18.33 USD)
最大连续盈利:
52.55 USD (2)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.49%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.34
长期交易:
177 (58.22%)
短期交易:
127 (41.78%)
利润因子:
2.05
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
2.72 USD
平均损失:
-3.84 USD
最大连续失误:
3 (-33.71 USD)
最大连续亏损:
-37.88 USD (1)
每月增长:
9.07%
年度预测:
110.08%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
4.65 USD
最大值:
37.88 USD (3.82%)
相对跌幅:
结余:
4.26% (33.71 USD)
净值:
43.45% (325.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|90
|EURUSD
|87
|USDJPY
|76
|USDCHF
|20
|AUDCAD
|20
|NZDCAD
|9
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|151
|EURUSD
|68
|USDJPY
|60
|USDCHF
|16
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|7
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|6.7K
|USDJPY
|6.3K
|USDCHF
|1.2K
|AUDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|1K
|XAUUSD
|78
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.00 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +18.33 USD
最大连续亏损: -33.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Elev8-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 9
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 37
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.03 × 36
|
VantageInternational-Live 2
|0.10 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.14 × 71
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live08
|0.30 × 110
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.35 × 126
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 20
|
ICMarketsSC-Live25
|0.38 × 124
Minimum deposit $500
Trading GU, EU, UJ, UChf Currency Pairs
Approximately 2.5 years of experience trading currency pairs.
Hopefully, it will generate CONSISTENT Profits 🙏🙏
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
316
USD
USD
15
96%
304
74%
100%
2.05
1.04
USD
USD
43%
1:500